Музыкальный калейдоскоп в Доме ветеранов

Вместе с ветеранами Дедушка Мороз и Снегурочка пели «В лесу родилась елочка». Автор фото: Марина Когер.

Взрослые, как и дети, ждут зимнее чудо, и точно так же радуются подаркам. «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» отправилась в гости к подопечным Дома-интерната ветеранов войны и труда № 2, чтобы поздравить их с наступающими праздниками.

Пожилые люди собрались в большом зале. Кто-то негромко обсуждал прошлогодний вечер, кто-то в ожидании посматривал на сцену. Как только культорганизатор учреждения Светлана Макеева взяла микрофон, что-то неуловимо изменилось. Словно через зал пронеслось новогоднее настроение.

Ветераны труда с подарками от «Комсомолки». Автор фото: Марина Когер.

Светлана пригласила на сцену дома-интерната гостей – юных воспитанников культурного центра Елены Образцовой:

- Мы с удовольствием встречаем директора культурного центра Ирину Чернову и ее ребят. Они подготовили замечательную программу!

Воспитанники культурного центра Елены Образцовой. Автор фото: Марина Когер.

ПОДАРОК СО СМЫСЛОМ

Уже много лет культурный центр Елены Образцовой выступает с благотворительными праздничными концертами. И всегда с радостью откликается на приглашения.

- Для нас большая честь быть сегодня с вами, – сказала Ирина Чернова. – Для самых младших музыкантов выступление станет дебютным. Поддержите наших музыкантов – лауреатов Открытого Всероссийского конкурса вокального и инструментального искусства на Приз Культурного центра Елены Образцовой и призеров Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой.

По словам директора культурного центра, выступление перед ветеранами для молодых людей – это большой стимул. Ведь они собственными глазами видят, как несмотря на возраст и прожитое, подопечные Дома-интерната остались сильными и стойкими, сохранили душевное тепло и любовь к великому городу.

Для самых младших музыкантов выступление стало дебютным. Автор фото: Марина Когер.

Музыкантам – от 4 до 26 лет, они уже участвовали во многих конкурсных программах Центра. На новогоднем вечере они исполнили известные произведения русских и зарубежных композиторов на флейте, на скрипке и на балалайке. Ветераны узнали мелодию из фильма «Берегись автомобиля», услышали музыку Петрова, Рахманинова, Шопена. В финале концерта прозвучало музыкальное выступление призера конкурсов Елена Образцовой молодой певицы из Республики Молдовы Анны Кучерявый. А потом ребята из культурного центра подарили новогодние календари ветеранам.

Дед Мороз с юными музыкантами вручил подарки ветеранам труда. Автор фото: Марина Когер.

«МЫ КАК ДЕТИ»

На этом вечер, конечно, не закончился. Ведь на каждом новогоднем празднике обязательно должны быть Дед Мороз и Снегурочка. И в дом-интернат они тоже заглянули.

- А вы верите в чудеса?

- Верим! Еще как верим. Мы ведь как дети…

Вместе с ветеранами Дедушка Мороз пел «В лесу родилась елочка» и загадывал загадки. Пожилые люди наперебой выкрикивали ответы и радовались, когда отгадывали.

- Молодец, белочка, умница, моя хорошая! – ласково обратился к одной зрительнице Дед Мороз.

- Белочке уже девяносто! – не растерялась она и пошутила.

В конце праздника Дед Мороз и Снегурочка вручили всем подарки от «Комсомольской правды»: книги серии «Великие умы России» и сладкие угощения.

С наступающим праздником, дорогие ветераны! Реакция «Комсомолки» желает вам здоровья и побольше поводов для улыбок.