Петербурженка подала в суд на производителя энергетических батончиков, из-за которых ее муж стал чаще хотеть секса

Жительница Петербурга требует запретить производство "сексуальных" батончиков. Фото: Олег ЗОЛОТО

Необычный иск зарегистрировал Приморский районный суд Петербурга. Местная жительница подала иск к производителю энергетических батончиков, которые привели к разладу в ее семейной жизни. Продукт слишком сильно повлиял на потенцию супруга, ставшего слишком часто требовать секса. Это показалось женщине аморальным.

- Заявительница указала, что 3 декабря 2021 года она приобрела 12 штук протеиновых батончиков. По вкусу батончики ей и ее гражданскому мужу понравились. 4 декабря мужчина стал проявлять чрезмерную активность, в том числе при исполнении супружеского долга, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Через три дня женщина начала подозревать, что в составе продукта есть вещества, возбуждающие нервную систему. И не только ее.

- Употребление батончиков привело к тому, что со стороны мужа повысилась интимная активность, которая противоречит нормам морали, - отмечает истица.

Петербурженка требует остановить производство продукта, так как это, дословно, «усугубляет спокойную семейную жизнь».

Пока иск к производству не принят.

Тем, кому такой эффект наоборот необходим или просто понравится, название батончиков стоит уточнять в Объединенной пресс-службе судов. Может, по секрету, и расскажут.

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