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Общество23 декабря 2021 9:22

Петербурженка подала в суд на производителя энергетических батончиков, из-за которых ее муж стал чаще хотеть секса

Женщина требует запретить продукт, который нарушает спокойную семейную жизнь
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (12)Комментарии (12)(12)
Жительница Петербурга требует запретить производство "сексуальных" батончиков.

Жительница Петербурга требует запретить производство "сексуальных" батончиков.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Необычный иск зарегистрировал Приморский районный суд Петербурга. Местная жительница подала иск к производителю энергетических батончиков, которые привели к разладу в ее семейной жизни. Продукт слишком сильно повлиял на потенцию супруга, ставшего слишком часто требовать секса. Это показалось женщине аморальным.

- Заявительница указала, что 3 декабря 2021 года она приобрела 12 штук протеиновых батончиков. По вкусу батончики ей и ее гражданскому мужу понравились. 4 декабря мужчина стал проявлять чрезмерную активность, в том числе при исполнении супружеского долга, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Через три дня женщина начала подозревать, что в составе продукта есть вещества, возбуждающие нервную систему. И не только ее.

- Употребление батончиков привело к тому, что со стороны мужа повысилась интимная активность, которая противоречит нормам морали, - отмечает истица.

Петербурженка требует остановить производство продукта, так как это, дословно, «усугубляет спокойную семейную жизнь».

Пока иск к производству не принят.

Тем, кому такой эффект наоборот необходим или просто понравится, название батончиков стоит уточнять в Объединенной пресс-службе судов. Может, по секрету, и расскажут.

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