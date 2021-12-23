Петербург против гололеда: чем и как обрабатывают городские улицы и тротуары

- За плохую уборку снега в Петербурге можно получить штраф до 25 миллионов рублей Фото: Александр ГЛУЗ

Песок, соль, антигололедные смеси, гранитная крошка - Северная столица не первый год экспериментирует с зимней уборкой улиц. А значит, уже можно судить о том, какой материал эффективнее и безопаснее.

Каждую зиму в Петербург неожиданно приходит беда: выпадает снег. Звучит, как шутка, но с наступлением холодов и снегопадов городские новостные ленты пестрят сообщениями о плохой уборке улиц, десятибалльных пробках, массовых авариях и травмах горожан. Зима 2021 года исключением для Северной столицы не стала, наоборот, принесла новые антирекорды. Первые сильные снегопады в городе начались еще в ноябре, а всего с начала зимнего сезона выпало почти 70 сантиметров осадков. Декабрь еще не кончился, а дорожные предприятия собрали и отправили на утилизацию почти миллион кубометров снежных масс! При этом городской Комитет по благоустройству признал, что в зимнем сезоне 2021 - 2022 годов было снижено использование антигололедных материалов на дорогах Петербурга. Чиновники прислушались к мнению горожан, которым не нравилась жижа под ногами. Выясняем, что осталось на вооружении у коммунальщиков, насколько эти материалы безопасны и эффективны.

ПЕСОК

Самый простой и недорогой способ спасти дороги и тротуары от гололеда - посыпать их песком. Песок лед не топит, но покрывает скользкие поверхности и обеспечивает их шероховатость. Этот материал можно использовать при любых температурах, он не портит обувь, безопасен для автомобилей, так как не вызывает коррозии, не агрессивен для почв. Проблема в том, что при постоянных снегопадах песок засыпается, потом убирается вместе со снегом и, получается, не приносит никакой пользы. Можно, конечно, сыпать больше, но есть риск засорить дренажные системы. Самые неприятные последствия использования песка - это грязь и пылевые бури, от которых петербуржцы страдают весной. В чистом виде песок в Петербурге используют нечасто - в основном для посыпки дорожек в парках, детских и спортивных площадок, некоторых внутридомовых проездов, тротуаров.

Если обработать дорогу современными многокомпонентными составами, количество аварий снизится в 2.5 раза — говорит статистика ГИБДД Фото: Олег ЗОЛОТО

СОЛЬ

На протяжении многих лет дороги в Петербурге активно обрабатывались технической солью, которая буквально «плавила» лед, превращая его в жидкость. Несколько лет назад соль в чистом виде перестали использовать из-за многочисленных жалоб. Из-за нее не только появляются лужи, соль приводит к коррозии труб, мостов, автомобилей, вызывает аллергию, вредит обуви, одежде, лапам животных. Не говоря уже об окружающей среде, так как попадает в подземные воды, почву и реки. Существенный недостаток этого способа - получившийся соляной раствор замерзает при температуре около -12. А в последние годы температура в Северной столице опускалась заметно ниже этого значения.

В зимнем сезоне 2019 - 2020 соль на городские улицы вернулась, но сейчас ее используют редко и точечно - в местах сложных наледей.

ПЕСКОСОЛЯНАЯ СМЕСЬ

Свои плюсы есть и у соли, и у песка, поэтому для борьбы с гололедом часто используют песко-соляную смесь. Она «растапливает» лед, но лишь до минус 12, обеспечивает дополнительную шероховатость и действительно работает, если частицы песка крупные - до 1 мм. В противном случае создается роликовый эффект. В Петербурге используют два вида песко-соляной смеси. В первом варианте к 90% песка добавляют 10% соли - на один квадратный метр разрешено высыпать 150 граммов такой смеси. Во втором случае к 50% песка добавляют 50% соли. В этом случае на квадратный метр разрешено высыпать не больше 100 граммов.

В этом году коммунальщики используют меньше антигололедных средств, признается Комитет по благоустройству Фото: Александр ГЛУЗ

Кроме плюсов, у песко-соляной смеси есть и минусы, которые объединяют недостатки соли и песка. Основная проблема - грязь на дорогах после использования такого средства для борьбы с гололедом, а также снижение коэффициента сцепления с дорогой. Она прилипает к автомобилям и обуви, скапливается на обочинах, а весной вызывает пылевые бури, в которых содержатся частички соли и взвеси тяжелых металлов - причина массовой весенней аллергии петербуржцев.

СОЛЕВЫЕ РАСТВОРЫ

В этом сезоне ставку в борьбе с гололедом городские власти делают на солевые растворы с содержанием 20% NaCl, остальное - вода. Это так называемая превентивная работа в период перед снегопадами. Считается, что убирая скользкость, солевые растворы в разы снижают нагрузка на городскую среду и экологию. Но соль и есть соль - она все равно попадает в почву, в сточные воды, а затем в реки и каналы. А главный ее минус - она эффективна лишь до минус 3.

КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕАГЕНТЫ

Сегодня основная мировая тенденция - переход на более совершенные и безопасные противогололедные реагенты. Они не только заставляют лед таять, но и предотвращают образование наледи. Наиболее безопасными и эффективными, по результатам многочисленных исследований, считаются многокомпонентные составы. В них входит нескольких солей (натрия и кальция), а также антикоррозийные и биофильные добавки. Конкретный состав может отличаться в зависимости от климатических условий, области применения и производителя, но принцип действия у многих похож.

Снегопады «атакуют» Петербург с ноября: на сегодня в городе выпало почти 70 см осадков Фото: Александр ГЛУЗ

В северных странах мира многокомпонентные реагенты используются на всех высокоинтенсивных дорогах. В России первым городом,полностью перешедшим на современные реагенты, стала Москва. В арсенале столицы несколько видов антигололедных средств для разных городских нужд. Петербург многокомпонентные составы тоже использует, но в небольшом количестве. Такие средства требуют знания технологии применения - с учетом прогноза погоды и состояния дорог. Да, это требует определенных усилий со стороны дорожных служб, но результат того стоит: по данным ГИБДД, количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах, обработанных современными многокомпонентными составами, уменьшается в 2,5 раза.

ГРАНИТНАЯ КРОШКА

Ошибочно считать гранитную крошку идеальным, с точки зрения экологии, вариантом борьбы со льдом. Она действительно хорошо работает в том случае, если на поверхностях есть лед: крошка впаивается и создает абразивный эффект, когда начнется оттепель. Однако при попадании на газоны, она вызывает заграничивание почвы. Например, в Финляндии каждые три года срезают до 50 см почвы с газонов, потому что гранитная крошка накапливается и растительность уничтожается из-за большого количества камней. Полностью от этого материала в стране не отказываются, однако постепенно переходят на химические реагенты. Вторая проблема - ливневая канализация. Если коллекторы забьются гранитной крошкой, они выйдут из строя. Поэтому применять ее можно там, где действует открытая система водоотведения. И, наконец, третий серьезный минус - вероятность повреждения лакокрасочного покрытия или лобового стекла автомобиля из-за вылета гранитной крошки шрапнелью из-под колес авто.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Погода в Петербурге продолжит держать горожан и коммунальные службы в напряжении: по прогнозам синоптиков, на смену холодам придет короткая оттепель, а затем температура снова понизится. И снегопады никуда не денутся. Уже сейчас штрафы за плохую уборку снега в Северной столице составляют 25 миллионов рублей, но горожанам и водителям от этого не легче - хочется ходить и ездить по городу быстро и безопасно. А для этого городским властям нужно осваивать разные (современные!) способы борьбы с гололедом и снегом. Это не так сложно, ведь у Москвы получилось. Значит, сможет и Петербург.