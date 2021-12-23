«Меняю судьбы людей»: Мать из Аткарска, выбросившая голых детей в сугроб, перед расправой над ними занималась эзотерикой

Вера и Александр планировали развестись Фото: СОЦСЕТИ

Двое голых маленьких детей в сугробе в овраге. Такое зрелище жители небольшого села Прокудино Аткарского района Саратовской области не забудут еще долго. 5-летнюю девочку и 8-летнего мальчика обнаружили прохожие и сразу сообщили обо всем в полицию. Приехавшие медики с сожалением констатировали, что мальчику уже не помочь, а вот девочка была еще жива. Как говорят медики то, что она выжила чудо. Ведь дети провели на морозе несколько часов (точное число сейчас пытаются установить эксперты). Врачи экстренно госпитализировали девочку, а силовики стали искать родителей ребят, чтобы понять, кто с ними так жестоко поступил. Правда для них оказалась страшнее любых догадок. Своих детей убивала родная мать - 43-летняя Вера Зайцева. Сейчас женщина уже задержана и дает показания. "КП" поговорила с мужем женщины и со следователями и узнала, что предшествовало жестокому убийству.

"СЕМЬЯ ЗАЛЕЗЛА В КРУПНЫЕ ДОЛГИ"

Семья Зайцевых родом из Энгельса. Александр и Вера вместе уже около 10 лет. Она, предварительно, работала уборщицей - официально. Он официально не трудоустроен, но халтурил столяром. Пытался заработать деньги, изготавливая скамейки для бань. Объявления о продаже он размещал в соцсетях.

Вместе пара воспитывала двух детей. Но дела шли ни шатко, ни валко. Пара, как стало известно "КП", залезла в кредиты, а отдавать деньги было нечем. Тогда заемщики пошли в суды и взыскивать деньги с пары начали уже судебные приставы. Судя по всему, это сильно ударило по бюджету семьи. И пара переехала из города в небольшой поселок Прокудино.

Женщина планировала сбежать от мужа Фото: СОЦСЕТИ

Долги и накопившиеся семейные проблемы из-за денег сильно били по семье. Как итог - Вера решила развестись с мужем. Правда, Александр этого не хотел и всеми силами пытался сделать так, чтобы дети оставались с ним.

- Я хотел, чтобы дети были со мной, но жена просто забрала детей и уехала от меня, - рассказал "КП-Петербург" отец малышей Александр. - Я не мог видеться с детьми, это ее было решение. Но недавно она вернулась и мы с ней снова стали жить в одном доме.

Как поясняли "КП" в СКР, пара официально так и не развелась, оба законные супруги. Решить проблему с деньгами они так и не смогли. В этом году на них повесили новый. Если в 2020 году Вера была должна банкам только 19 тысяч рублей, то в этом добавилось сверху еще 54 тысячи. И общая задолженность женщины составила 73 тысяч рублей. Для женщины это были немыслимые деньги, заплатить которые она была не в силах. Это и привело ее в отчаяние.

"УБИЛА ИЗ-ЗА НЕПОСЛУШАНИЯ?"

Сейчас на допросе Вера рассказывает следователям, что решилась на отчаянный шаг из-за "непослушания детей". Якобы утром это ее вывело из себя и она в приступе гнева набросилась на них. По одной из версий, это произошло, когда она собирала детей в школу. Потому что позже, как говорят, она позвонила педагогам и сообщила, что ее сын не придет на учебу.

- В утреннее время 43-летняя женщина находилась со своей 5-летней дочерью и 8-летним сыном по месту проживания в частном домовладении. Рассердившись на детей за непослушание, женщина, используя шарф, заблокировала доступ воздуха сначала сыну, затем дочери, удерживая до тех пор, пока они не перестали подавать признаки жизни, - рассказывают в СКР. - Затем, она вынесла их на улицу и оставила в овраге, расположенном неподалеку от дома, после чего скрылась.

Сейчас Вера заявляет о непослушании детей Фото: СКР

Женщина после убийства уехала в свой родной город. Она не думала, что ее преступление так быстро раскроется. Но детей нашли уже через несколько часов.

"МЕНЯЮ СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ"

Хоть Вера и заявляет сейчас на допросах, что все произошло из-за непослушания детей. Ее версия убийства выглядит странно. Судя по всему, стало не единственной причиной. Отчаяние из-за денег сильно наложилось на психику Веры. Она говорила, что не видит будущего своих детей. И в случае с Зайцевой это были не пустые слова. "КП" помимо основной страницы женщины в социальных сетях нашла еще одну с ее фотографией. Вместо имени и фамилии она назвала ее красноречиво: "Кармическая трансформация реальности".

Женщина всерьез верила, что может управлять судьбой. И предлагала свои услуги клиентам: "Всем кому нужно увидеть прошлое, заглянуть в будущее, поменять настоящее, телефон мой на странице. Цену обговорим индивидуально. Я знаю, что вам тяжело, давайте вместе изменять реальность, изменять судьбу".

Муж женщины был в городе, когда она убивала детей Фото: СОЦСЕТИ

Среди любимых книг у Веры была эзотерика. Она была подписана на мотивационные группы, как достичь успеха. Главные ее ценности в жизни - "семья и дети". Судя по всему, по всем пунктам она потерпела поражение. Ее предложение менять судьбу особо не пользовалось успехом. Заработать на этом она так и не смогла.

Сейчас ее планируют взять под арест, за убийство ребенка ей грозит до 25 лет колонии (женщинам не дают пожизненный срок). Следователи готовятся отправить Веру на психиатрическую экспертизу. Врачи же борются за жизнь пятилетней девочки, которая уже пережила клиническую смерть.

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