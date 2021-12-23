Что больше всего раздражает петербуржцев

Десятки людей ежедневно звонят в эфир и рассказывают, что их беспокоит или раздражает. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Программа «Накипело» на Радио «Комсомольская правда - Петербург» (92,0 FM) стала настоящей отдушиной для петербуржцев. Десятки людей ежедневно звонят в эфир и рассказывают, что их беспокоит или раздражает. А мы в свою очередь постарались найти ответы на самые острые жалобы недовольных.

Подозрительные требования к отказу от антенны

Татьяна (эфир «Накипело» от 13 декабря)

- На днях позвонила в «Ростелеком» и сказала, что хочу отказаться от одной из двух антенн в квартире. Они мне отправили смс о том, что необходимо прислать в офис заявление, а к нему приложить: квитанцию о квартплате, контактный номер телефона, копию паспорта с пропиской, документ на собственность. А для доверенного лица - нотариально заверенная доверенность. Это как понять? Мне кажется, так можно и квартиры лишиться.

- Взаимоотношения между операторами и абонентами определяют государственные нормативно-правовые акты, - прокомментировали в «Ростелекоме». - В случае с отключением антенны или радиоточки это «Правила оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания» и «Правила оказания услуг связи проводного вещания». Они утверждены Правительством РФ. Несоблюдение этих правил может привести к отзыву лицензии на право оказания соответствующих услуг.

Как убрать антенну из квитанции?

- Выясните, кто обслуживает ее, через УК, ТСЖ или Единый расчетный центр - Позвоните в обслуживающую организацию или зайдите на ее сайт, узнайте точный пакет необходимых документов

- Подайте заявление. Это можно сделать в офисе компании или через ее сайт

- Дождитесь сотрудника компании, который отключит антенну от вашей квартиры

«Проезд по ЗСД очень дорогой»

Андрей (эфир «Накипело» от 14 декабря)

- Меня больше всего раздражают тарифы на ЗСД. Они просто бешеные.

Почему цены на проезд такие, что нам звонят слушатели, мы решили узнать в ООО «Магистраль Северной столицы»:

-ЗСД - самая востребованная дорога страны, за этот год мы обслужим больше 100 миллионов поездок. А что касается стоимости, ее регулирует городская администрация, опираясь на стоимость экономии времени, которую ЗСД может принести. Учитывается комфорт, удовольствие от вождения и, конечно, безопасность. Имеет значение и возврат инвестиций. В строительство ЗСД вложено много денег, и он должен окупить себя. Кроме того, обслуживание такой трассы имеет свои особенности. ЗСД - внутригородская магистраль. Зимой здесь невозможно, как за городом, просто выбрасывать снег за пределы дороги - его собирают и вывозят. И это в том числе влияет на стоимость обслуживания.

«Пушкинская» уже не та…»

Ольга Дюкова (эфир «Накипело» от 14 декабря)

- Я звоню с удивлением и возмущением. Станция метро «Пушкинская» была у нас на ремонте и открылась несколько лет назад. До ремонта в конце платформы стоял замечательный памятник Пушкину. Он был такой красивый: на фоне голубого неба, кучерявый. А после ремонта станции его не стало. Появился какой-то безликий Пушкин, с ног до головы как будто сгущенкой обмазанный. А куда исчез тот?

Как заверили нас в пресс-службе петербургского метрополитена, имеется даже заключение экспертной комиссии и все доказательства, что с памятником Пушкину на самом деле все в порядке.

- Он настоящий и соответствует историческому облику, - добавили в ведомстве.

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Слушайте программу «Накипело» на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на волне 92,0 FM по будням с 21.00 до 21.45, или в группе «КП -Петербург» в ВКонтакте. А что вас раздражает и выводит из себя? Звоните в прямой эфир по телефону 8-831-655-50-05, мы вас обязательно выслушаем и поможем!