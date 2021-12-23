Коробку с пятью щенятами выбросили на мороз в Петербурге

Новорожденных щенят спасли в Петербурге с улицы. Фото: instagram.com/daria_alkina

Пять ни в чем не повинных жизней спасла от неминуемой гибели жительница Петербурга. Вечером она пошла выкидывать мусор к ближайшим бакам и нашла на помойке коробку с отчаянно визжащими щенками. Малыши были новорожденными. На улице в этот момент температура падала до -15 градусов.

- Поздний вечер. Пронзительный визг с помойки. Тот звук от которого все внутри опустошается. Судорожно разрываешь коробку. А там они. Пять ненужных замерзающих жизней. Борются, зовут на помощь из последних сил. Новорожденные щенята. Сколько они были на холоде неизвестно, тельца ледяные. Ты просто тащишь их домой, - написала в соцсетях девушка, оказавшаяся зоозащитником.

Всю ночь она отогревала малышей, откармливала их смесью. По счастью, щенки выжили.

- У людей ничего святого не остается, сволочи! Ну и твари ,кто это сделал... Чтоб вам все вернулось! Надеюсь они найдут самых добрых хозяев! - возмущаются в комментариях сердобольные горожане.

Сейчас "бегемотики" уже в безопасности. Но им нужен новый дом. Фото: instagram.com/daria_alkina

Сейчас у малышей все хорошо, но на из временную хозяйку легли нежданные заботы. Теперь она ищет собачкам новый дом.

- Это невероятные крохи-бегемотики. Зовут, чтобы помассировали животики, накормили, тычутся и ищут маму. Ищу передержку с выкормом, а лучше сразу дом, - пишет петербурженка. - Друзья, под Новый год обязательно должно случится чудо, и эти крохи должны найти свой дом.

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