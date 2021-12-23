«Пять стаканов» в Пулково хотят снести ради нового терминала

Сейчас Пулково - один из наиболее загруженных аэропортов России. Фото: Артем КИЛЬКИН

21 декабря вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов заявил, что у старого терминала Пулково нет будущего.

- Сохранить его с функциональной точки зрения будет непросто. Я бы сказал, невозможно, - сказал он.

Речь о здании, известном в народе как «Пять стаканов». В рамках проекта глобальной реконструкции аэропорта терминал хотят снести, а вместо него построить новый. Он может обойтись в 400 миллионов евро. Завершить работы должны в 2026 году.

Сейчас Пулково - один из наиболее загруженных аэропортов России. В 2019 году, до пандемии, он принял рекордные 19,6 миллионов пассажиров. В результате реконструкции его пропускную способность хотят увеличить до 35 миллионов пассажиров в год.

ВДОХНОВЛЕННЫЙ ГРАНЕНЫМ СТАКАНОМ

Терминал «Пулково-1» или те самые «Пять стаканов» открыли в 1973 году. Это был инновационный проект архитектора Александра Жука. Его особенностью стало необычное пространство зала. Потоки пассажиров организовали по-новому.

- Можно было сразу на взлетное поле из этого «стакана» попасть. К выходу вел траволатор. Это уникальное сооружение, - рассказывает урбанист, советник ректора ИТМО Михаил Климовский.

Терминал «Пулково-1» или те самые «Пять стаканов» открыли в 1973 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уникальные подземные тоннели, ведущие на посадку, и сателлиты-ротонды впоследствии были снесены - при реконструкции 2010-х. Но еще есть, что сохранять.

Народное название терминала связано с небольшой легендой. Рассказывают, что однажды вечером архитектор Александр Жук выпивал вместе с коллегами. Когда понял, что больше не хочет пить, - перевернул свой пустой стакан и поставил на стол. Остальные сделали то же самое. И эти поставленные в ряд граненые стаканы подсказали образ нового терминала.

ПОД ПРИЦЕЛОМ - ВЫЖИВШИЙ МОДЕРНИЗМ

Современные архитекторы и историки культуры считают Пулково-1 выдающимся образцом позднего модернизма.

- Старый терминал несомненно имеет культурную и архитектурную ценность, - уверена архитектурный критик Мария Элькина. - Я считаю, что это один из лучших памятников Ленинграда 70-х годов. Конечно же, мы должны искать способ так организовать авиасообщение, чтобы этот памятник сохранить. И во многих аэропортах мира так сделано. Сохранен терминал TWA Ээро Сааринена, сохранен первый терминал аэропорта Шарль-де-Голль в Париже. И мы в свою очередь должны сохранить аэропорт Пулково-1. Это часть мирового культурного наследия.

Объекты советской культуры как будто считают менее ценными, чем наследие империи. И это ошибка. Весь исторический опыт имеет значение и влияет на нашу идентичность. Он требует осмысления.

- Конечно, ужасная история - сносить Пулково-1, - подтверждает урбанист Михаил Климовский. - Потому что это один из немногих памятников ленинградского модернизма и, безусловно, его важно сохранить. Мы уже потеряли СКК и другие знаковые объекты. Этот терминал уникален, и его точно необходимо сохранить. Может быть, отказавшись от функций аэропорта. Проектировщики должны найти решение.

После реконструкции пропускная способность терминала может быть увеличена до 35 миллионов пассажиров в год. Фото: Артем КИЛЬКИН

Много вопросов вызывают слова о «невозможности» сохранить здание. Почему это невозможно? Какие проблемы оно создает? Его реконструировали всего 6 лет назад - тогда в этом был смысл, а сейчас нет?

- Хотелось бы услышать подробное и убедительное объяснение происходящего, - говорит заместитель председателя совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга Михаил Мильчик. - Да, старый терминал Пулково официально не является объектом культурного наследия, он не защищен законом. Но это этап развития аэропортов Петербурга. И желательно продолжить тот путь, по которому шли до сих пор. Путь реконструкции без сноса здания. Можно привносить новые технологии, сохраняя историю.

Ради какого замысла хотят отказаться от старого терминала? Что предложат взамен? Детальной и открытой информации об этом нет, поэтому сложно говорить об изменениях в целом.

- Сейчас в публичной сети данный проект отсутствует. Поэтому дать оценку развитию Пулково невозможно, - отмечает Михаил Бурцев, эксперт в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры.

КОМПЕТЕНТНО

Владимир ВАЛДИН, эксперт «Ассоциации транспортных инженеров»: Потоки пассажиров распределять некуда

- Я не представляю, как обслуживать те рейсы, которые есть сейчас, если убрать половину действующего аэропорта. Даже сейчас, когда трафик только восстанавливается после пандемийного кризиса, здесь очень плотно. У пассажиров будут большие проблемы, если старый терминал отключат, ничем не заменив. Потоки внутри аэропорта перераспределить некуда.

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