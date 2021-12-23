Музыкальное чудо Рождества. Фото: пресс-служба Российско-немецкой музыкальной Академии.

23 декабря на сайте культура.рф и в социальных сетях Российско-Германской музыкальной Академии состоится трансляция Рождественского вечера.

Зрители услышат камерные сочинения Мендельсона и Чайковского в исполнении молодых музыкантов Берлина, лауреатов и участников крупнейших музыкальных конкурсов. На концерте выступят всемирно известные российские артисты – сопрано Елена Жидкова, меццо-сопрано Юлия Маточкина и бас Арутюн Кочинян. Они представят арии из опер и оперетт Гершвина и Оффенбаха, романсы Рахманинова, вокальные произведения Вагнера и Минкова.

Фото: пресс-служба Российско-немецкой музыкальной Академии.

И неожиданный подарок от организаторов – балетная миниатюра солистов Государственного балета Берлина Сесиль Кальтенбах и Улиана Топора.

- Концерт, который мы подготовили в этом году, – это волнительное и уникальное событие, – признался пианист, продюсер, основатель Российско-Германской музыкальной Академии Николаус Рексрот. – Я с удовольствием приглашаю вас на музыкальный вечер классической музыки и желаю вам счастливого Рождества и веселого Нового года!

Фото: пресс-служба Российско-немецкой музыкальной Академии.

Зрители увидят невероятные интерьеры внутреннего убранства Посольства Российской Федерации в Берлине. Именно в этом величественном здании выступили именитые артисты из России и Германии и совсем юные, но уже признанные молодые таланты.

Запись концерта осуществлена при поддержке Посольства Российской Федерации в Германии, генерального спонсора Российско-Германской музыкальной Академии – компании Gazprom Germania, а также при поддержке компании Generali Russia. Информационная поддержка – коммуникационное агентство Team one. Организатор – продюсерская компания RCCR Projects.

Фото: пресс-служба Российско-немецкой музыкальной Академии.

СПРАВКА:

Российско-Государственная музыкальная Академия возникла по инициативе студентов музыкальных вузов Германии и России. В проекте приняли участие более тысячи одаренных молодых музыкантов из России и немецкоговорящих стран. Это музыканты из оркестров Берлинской филармонии, Баварского радио, Дрезденской государственной капеллы, Мюнхенской филармонии, Венского симфонического оркестра и Тонкюнстлер-оркестра Нижней Австрии.

С 2013 года художественным руководителем Российско-Германской музыкальной Академии является Валерий Гергиев.

Российско-Германская музыкальная Академия является проектом компании RCCR Projects GmbH (Берлин) и с момента основания работает при спонсорской поддержке GAZPROM Germania GmbH.

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