Новогоднее чудо: Что говорят врачи о девочке из Аткарска, которую мать душила, а потом на пять часов выбросила в овраг на мороз

Родители девочки собирались разводиться Фото: СОЦСЕТИ

В Саратове продолжают бороться за жизнь 5-летней девочки, которую нашли голой в снежном овраге в селе Прокудино Аткарского района. Трагедия произошла в семье Зайцевых. 43-летняя мать детей Вера пыталась жестоко убить своего 7-летнего сына и 5-летнюю дочку. Она душила детей шарфом, а когда те потеряли сознание, вынесла их голых на 20-градусный мороз и бросила в заснеженный овраг. Детей нашли прохожие спустя несколько часов. Мальчик к тому времени был уже мертв, но у девочки еще колотилось сердце. Ее экстренно госпитализировали в местную больницу. Девочка пережила клиническую смерть и теперь находится в Саратове в Областной детской клинической больнице.

"КП" узнала, почему она смогла выжить, а ее старший брат нет, и в каком состояние сейчас она находится.

«МАЛЬЧИКА ЗАДУШИЛА СРАЗУ, А ДЕВОЧКА БЫЛА ЕЩЕ ЖИВА»

Дети, как рассказали "КП", провели на морозе порядка 5 часов. Это время с того момента, как мать душила детей и до того, как их нашли прохожие. Врачи уже провели вскрытие и поняли, почему у мальчика не было шансов выжить. Старший брат принял весь удар матери на себя и фактически спас свою сестренку.

- Мама придушила первым мальчика, а на второго ребенка у нее уже не осталось сил, - пояснил источник "КП". - Мальчик по результатам вскрытия умер именно от удушения, а не от обморожения. То есть, на улицу она выносила уже труп, а девочку хоть и душили, она была еще жива. Ей, грубо говоря, очень повезло.

Мать девочки уже дала показания СКР Фото: СОЦСЕТИ

За пять часов на морозе девочка успела получить серьезные обморожения. Об этом "КП" рассказал главный врач СОДКБ Михаил Свинарев.

- Девочка остается в крайней степени тяжести, но ее состояние стабилизировалась. У нас нет ухудшений, - пояснил Михаил Свинарев. - Угрожающее состояние не нарастает, поэтому пока продолжаем лечить. Девочка получила 25 процентов обморожения поверхности тела: от 1 степени и до последней - 4. Чем выше, тем хуже, естественно. Максимальное обморожение у пальцев. А дальше, соответственно, меньше у рук и ног и так далее. Пока угроза ампутации пальцев на руках и ногах есть. Но мы будем надеяться, что все будет нормально и ампутировать не придется.

Кроме обморожения у девочки гипоксия от удушения, которая повредила мозг ребенка.

- Это повреждение головного мозга, легких, пневмония - как результат отсутствия кислорода. Была остановка сердца на первом этапе. Ее когда нашли, фактически она слабо дышала, была с очень редким сердцебиением. Клиническая смерть у нее продолжалась около 15-17 минут. Но врачи приложили все усилия и смогли ее реанимировать. Сердце завели, дыхание восстановили, провели протезирование всех функций с искусственной вентиляцией легких и так далее, - пояснил "КП" врач.

«НОВОГОДНЕЕ ЧУДО»

Сейчас девочка находится на ИВЛ в медикаментозной коме. Пока никаких прогнозов в больнице не дают. С ребенком работает комплекс специалистов. Врачи из Саратова консультируются с Москвой и с местными экспертами из разных служб.

Что же касается того, как девочка сумела выжить, проведя столько времени на морозе, все врачи, опрошенные "КП", называют это одним словом - "чудо".

Отец девочки молится, чтобы она выкарабкалась Фото: СОЦСЕТИ

- Вам лучше обратиться с этим вопросом к каким-нибудь религиозным деятелям, чтобы они объяснили, как ребенок выжил. В общем-то, и гораздо меньше времени достаточно для того, чтобы замерзнуть совсем. Это сложно объяснить, - пояснил "КП" один из педиатров.

Все эксперты сходятся во мнении, что выжить в таких условиях ребенку фактически невозможно.

- Надо вам сказать, что это действительно произошло чудо. Какие-то новогодние чудеса, - поделилась с "КП" врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева. - Если бы человек двигался, но тут она лежала без сознания, при такой температуре и при таком количестве времени - это смертельный случай. В нашем организме есть связь между температурой и биологическими процессами. Они не могут протекать после достижения некоторой критической точки охлаждения. Значит, здесь не была достигнута критическая точка охлаждения данного ребенка. То есть, у нее были какие-то процессы терморегуляции, которые позволили сохранить ей жизнедеятельность органов. Организм не достиг критической точки охлаждения - это температура организма ниже 28 градусов. Больше всего опасности в данном случае подвержены пожилые люди или дети. Но пожилые люди иногда не замерзают из-за интоксикации алкоголем. А дети же не пьют, если только мать дала ей водки. Бывают такие матери, которые накачивают своих детей. Но никакой информации об этом нет.

Сейчас суд уже взял мать детей под арест. Ей грозит до 25 лет колонии.

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