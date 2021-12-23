«Правила идут вразрез с интересами болельщиков»: Фанаты «Зенита» пригрозили бойкотировать матчи после принятия Fan ID

Активные фанаты "Зенит" решили не делать себе паспорт болельщика - Fan ID. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Фанатское движение «Зенита» пригрозило навсегда уйти со стадионов в случае введения Fan ID. Напомним, закон о паспорте болельщика официально одобрила Госдума, опиравшаяся на опыт чемпионата мира 2018 года и Евро-2020. Fan ID вступит в силу с 1 июня 2022 года, то есть с розыгрыша Российской Премьер-лиги сезона 22/23. По мнению властей, с помощью паспорта болельщика можно будет идентифицировать хулиганов и сделать посещение стадионов абсолютно безопасным. Фанаты же считают данную меру репрессивной, уничтожающую активную поддержку футбольных команд.

По мнению объединения «Ландскрона», того самого знаменитого виража «Зенита», этот закон необоснованный и избыточный. Все активные фанаты сине-бело-голубых приняли решение не оформлять Fan ID, что автоматически означает то, что их не допустят на стадионы. Значит, «Зенит» рискует остаться без знаменитой поддержки за трибунами – с кричалками, барабанами и трубами.

- Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию, - сообщается в официальном сообществе «Ландскроны» во «Вконтакте».

Отметим, что это первое публичное заявление среди фанатов футбольных клубов из России. Вероятно, вопрос времени, когда их поддержат коллеги из других клубов.