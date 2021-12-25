Хотели пустить на котлеты, а теперь они - звезды: Хозяйка двух поросят рассказала о прогулках с питомцами в центре Петербурга и реакциях прохожих

Минипиги Дульсинея и Иннокентий - местные звезды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из пятиэтажки в центре Петербурга, похрюкивая и стуча копытцами по брусчатке, выходят местные четвероногие знаменитости.

- Зайка, пошли гулять, - обращается ласково Юлия Супрун к Дульсинее - своему минипигу.

В старинном доме с лепниной пятнистая красавица поселилась два года назад. Юля увидела свинку в объявлении на «Авито» - и влюбилась. А когда прочла текст под фото, спокойно спать уже не смогла - тогдашний хозяин Дуси грозился: «Либо вы ее выкупаете, либо я ее продам на котлеты и сало».

Гуляют хрюши каждый день по очереди, так как с ними тяжело справиться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я 15 лет мечтала о минипиге, - улыбается Юлия. - Продали мне ее за 10 тысяч рублей. Дусеньке тогда был годик, она весила 35-40 килограммов.

Супруг Юлии, увидев новую соседку, сказал: «Я думал, оно будет меньше…». Но меньше не стало. За два года свинка выросла до 80 килограммов - 80 килограммов счастья и преданности.

Дуся живет в центре Петербурга уже два года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НЕ ХРЮШКА, А ГОРНАЯ ЛАНЬ

Первое время, по словам Юлии, с Дусей было сложно: она не понимала, как спускаться по ступенькам, и вообще «была полностью несоциализированной». Теперь все иначе - Дульсинея освоилась в центре мегаполиса и научилась манерам.

А год назад в семье Супрун случилось очередное пополнение - стало на одного пятака больше.

- В ноябре 2020 года я увидела в соцсетях пост про то, что минипиг бегает трое суток по Мурино. Забрала его, не раздумывая! - вспоминает Юлия. - Правда, позже объявилась его хозяйка. Договорились, что я его у нее куплю. Так Иннокентий стал жить с нами.

У минипигов отдельная комнатка в 80-метровой квартире. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас кавалеру с пышными темными бакенбардами два года. Он не только галантный, но и стройный - весит 60 кило. И это несмотря на особую пирожковую диету.

Почти каждый моцион хрюшек начинается, как у истинных петербуржцев, с визита в булочную. По улице они шагают уверенно. Игривая Дульсинея - впереди, следом - держащая ее за шлейку Юлия, а за хозяйкой плетется Иннокентий, задумчиво рассматривая все вокруг. Со стороны выглядит очень комично.

- Дуся - это шальная императрица, несется вперед, словно горная лань, поэтому и гуляет на шлейке. А вот Кеша спокойный, - отмечает хозяйка хрюшек.

На улице мини-пигам не дают прохода: фотографируют, гладят, подкармливают... Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не прошло и десяти метров, как Дуся на бегу чуть не снесла стоящую на дороге женщину. Та сначала испугалась. А потом достала телефон и восторженным голосом попросила разрешение, чтобы сфотографироваться со свинками. Кстати, снимками со знаменитыми минипигами могут похвастаться рэпер Оксимирон и художник Николай Копейкин.

В ЧЕСТЬ КАРТИНЫ ПИКАССО

На входе в булочную свинок окружила толпа народу. Люди по очереди гладили минипигов и говорили им комплименты. Звезды довольно похрюкивали.

- Возьмите им, пожалуйста, четыре сладких пирожка, они их очень любят, - просит Юлия, чтобы не бросать «деток» наедине с поклонниками.

Хозяйка покупает своим любимчикам свежую выпечку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пекарне, которая находится прямо в их доме, хрюшки частые гости.

- Они предпочитают булочки с яблоком и блинчики с вишней, - наперед знают работники заведения.

- А как остальные посетители относятся к таким визитам?

- Уже привыкли, - улыбаются пекари.

Пока мы ходили за десертом, папарацци стало еще больше. Но нужно идти дальше, в парк, где четвероногим можно порезвиться.

Дуся и Кеша, как истинные петербуржцы, любят заходить в булочную. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- А почему у них такие необычные имена? - по дороге интересуемся у Юлии.

- Дульсинею назвала в честь картины Пикассо. Думала, что она сможет тоже творить шедевры своим пятаком. А вот фамилия у нее Косякова: косячим каждый день не по-детски и с удовольствием, - иронизирует петербурженка. - Иннокентий носит имя Смоктуновского. С этим именем я точно не ошиблась: очень интеллигентный «мужчина» растет!

Неудивительно, что Дульсинею и Иннокентия сразу стало тянуть друг к другу. За день до назначенной кастрации случилось непоправимое: Дуся оказалась в объятиях Кеши. Вскоре появились на свет шестеро поросят. Четверо из них не выжили, но еще двум Юлия нашла любящих хозяев.

Дуся в еде избирательна, больше всего любит помидоры, а Кеша непривередлив. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«ОНИ ДЛЯ МЕНЯ, КАК ДЕТИ!»

За разговорами не заметили, как дошли до сквера Галины Старовойтовой.

- Вышли сразу с двумя? Рискнули? - спрашивает с улыбкой проходящая мимо женщина.

- Рискнула, - смеется в ответ Юлия и объясняет, что обычно прогуливается с каждым поросенком по очереди: сложно уследить. Прогулка и того, и другого, кстати, занимает два часа.

Дуся - шальная императрица, а Кеша, наоборот, спокойный. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот содержать таких домашних питомцев ненакладно. Юлии повезло: продавцы из магазина на 8-й Советской собирают два раз в день по тележке с овощами, фруктами и другими вкусняшками.

- Они у меня вегетарианцы. Кеша обожает все, а вот Дуся в еде избирательна: предпочитает помидоры, но брокколи, кабачки, морковь, огурцы и бананы ее есть не заставишь, - отмечает хозяйка.

Карликовые кабанчики живут в центре Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чета минипигов прекрасно ладит не только с людьми, но и с соседскими собаками. За послушание получают сладости.

- Есть такие прохожие, кто крутят пальцем у виска. Говорят, что я ненормальная, - сетует женщина. - А они же для меня, как дети. С ними не соскучишься! Главное много времени уделять.

БУДУАР «ИМПЕРАТРИЦЫ»

Провожаем необычную семейку до дома - и на минутку заглядываем в опочивальню Дуси и Кеши. Условия у них царские: отдельная комнатка в 80-метровой квартире, для сна и отдыха - большие матрасы, в сторонке - ночные горшки. Последние - глубокие черные поддоны - выручают, когда Юлия, медсестра по профессии, уходит на суточные дежурства.

Не все люди разделяют интересы Юлии, некоторые могут и нахамить. Но таких мало. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Матрасы у нас долго не живут. Максимум две недели, поэтому срочно нужно покупать новые: разрывают в клочья, - объясняет Юлия по ходу экскурсии.

По словам Юлии, с соседями проблем не возникало. В быту питомцы ей не мешают (впрочем, гость все-таки почувствует в квартире некоторый запах). На хозяйский диван пускают иногда только Кешу. А вот кухня для свинок закрыта.

Уход за ними, по словам хозяйки, минимальный. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Дусенька умеет воровать продукты. Может, например, достать с плиты сковородку с котлетами, - смеется хозяйка.

Периодически хрюшки принимают водные процедуры: купать их летом нужно два раза в неделю, зимой - реже. Делает Юля своим питомцам и педикюр - подстригает копыта. А для блеска шерстки и глаз добавляет в их рацион витамины. Заботиться о любимцах женщине не в тягость. Более того, в скором будущем она планирует завести еще и хорька.