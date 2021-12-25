«Ем одни макароны и коплю долги за коммуналку»: Пенсионер из Выборга уже полгода не получает пенсию, потому что числится мертвым

У пенсионера теперь копятся долги Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

76-летний Александр Береснев из города Выборг Ленинградской области ждет Нового года, едва ли, не больше всех. Ведь новогодним чудом для него должно стать возвращение пенсии, которую не платят еще с июня этого года. Причина приостановки выплат простая - Александра Аркадьевича уже давно считают мертвым, а доказать обратное у него пока не получается.

"ДЕНЬГИ НЕ ПОЛУЧАЮ С ИЮНЯ"

Уходящий 2021 год с самого начала повернулся к семье Бересневых не лучшей своей стороной. 12 января Александр должен был отпраздновать свое 69-летие вместе с братом-близнецом, такова была традиция. Но в этот раз брат приехать не смог, не приехал он и позже - из-за проблем с сердцем мужчина скончался. Его подарок на день рождения, который заранее подготовил Александр Аркадьевич, так и не дождался своего нового хозяина.

Следующее испытание ждало пенсионера в июле 2021 года - в положенный срок ему не пришла пенсия.

- Последний раз я получил деньги 16 июня. После этого ни копейки, - рассказал "КП-Петербург" Александр Аркадьевич. - Я начал выяснять, почему. Оказалось, что пенсионный фонд считает меня давно умершим.

"ВЫ МЕРТВЫ"

Впервые о собственной смерти Береснев узнал еще в 2017 году - тогда ему также неожиданно перестали приходить положенные выплаты.

- Как мне тогда пояснили, пенсия не приходила из-за моей смерти. Я пришел в администрацию города, чтоб они посмотрели, что вот он я - живой! - с юмором рассказывает Александр. - Выяснилось, что на Дальнем Востоке умер мой полный тезка.

Путаница тогда случилась из-за ошибки работницы ЗАГСа, оформляющей свидетельство о смерти мужчины. Решить проблему удалось быстро, уже через месяц деньги вернулись к их законному владельцу. И вот уже в 2021 году ситуация вновь повторилась, Александра Береснева снова "похоронили" во время сверки данных.

- В этот раз процесс затянулся. Оказалось, что еще тогда, в 2017, вопрос нужно было решать через прокуратуру, но этого не сделали, поэтому я все еще считаюсь мертвым, - поясняет пенсионер. - Прошло уже полгода, у меня копятся долги за коммунальные услуги, кушать нечего. Повезло, что вокруг есть добрые люди, постоянно приносят продукты. В основном, конечно, макароны, я уже замучился их есть. Но и на том спасибо.

Сам Александр Аркадьевич уверяет, что всегда верил в добрых людей. В молодости он работал на железной дороге, но в свободное время занимался организацией культурно-массовых мероприятий. Вот сейчас ему и возвращается вся доброта.

- Мы хорошо знаем про эту историю и активно пытаемся помочь, - рассказал "КП-Петербург" общественный помощник выборгского депутата Михаила Макарова. - Михаил Валентинович нашел для Александра Аркадьевича юриста и адвоката. Мы надеемся, что совсем скоро эта проблема решится.

Несмотря на свое трудное положение, Александр Береснев не отчаивается, он все еще верит в новогоднее чудо и надеется, что к своему семидесятому дню рождения, которое будет 12 января, пенсию ему, наконец, восстановят.

"Комсомолка" отправила запрос по этому делу в администрацию региона. Однако проблема уже почти решена. Прокуратура провела проверку и выяснила, что все произошло из-за ошибки. Александру Аркадьевичу осталось лишь дождаться решения суда, чтобы ему перечислили пенсию.