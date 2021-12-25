Беглов взял на себя ответственность за плохую уборку снега в Санкт-Петербурге

Губернатор Петербурга не снимает с себя ответственности за происходящее на улицах города. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 25 декабря, прошла прямая линия губернатора Санкт-Петербурга, на которой он подводил итоги года и отвечал на вопросы петербуржцев. Обращений за год было много – более 108 тысяч. Некоторые, как вы можете догадаться, касались уборки снега в городе.

Александр Беглов, конечно же, понимал, что не затронуть этот вопрос нельзя, и сразу начал с того, что вся ответственность происходящего лежит только на нем.

За последние три недели город оштрафовал на 30 миллионов рублей компании и организации за плохую уборку снега. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Самый главный ответственный за уборку города и снега – это губернатор Санкт-Петербурга! Независимо, есть коллективная ответственность, нет ее, хватает дворников, не хватает техники, - все равно за все отвечает губернатор. Он должен и обязан организовать этот процесс вне зависимости от того, кто собственник. И я это делаю, - отметил Беглов. - Два раза подряд прошли циклоны. Мы за три недели, не хочу оправдываться, вывезли 1 миллион кубометров снега, а за прошлую зиму - 1,3 миллиона кубометров. В 2019 году я запретил сбрасывать снег в реки и каналы. Мне тогда говорили, что город будет в снегу. Но мы должны сохранить экологию.

Он обратил внимание на то, что происходящее на улицах Петербурга зависит и от других моментов. Например, поменялось большое количество собственников управляющих компаний, и не все убирают город.

За три недели в Санкт-Петербурге вывезли 1 миллион кубометров снега. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Они обязаны убирать снег, иметь в своем штате нужное количество дворников, техники. И должны готовиться к зимнему периоду. Две последние зимы показали разгильдяйство, люди расслабились, - заявил губернатор. - За последние три недели город оштрафовал на 30 миллионов рублей нерадивые организации. Дальше будем тоже штрафовать.

Сложности, по мнению Беглова, остаются с припаркованными автомобилями, которые мешают уборке.

- У нас есть проблемы. За все отвечает губернатор и правительство, но важна и коллективная работа, - добавил он.