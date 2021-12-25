Мимо Олимпиады: Елизавета Туктамышева не попала в тройку победителей на Чемпионате России

Произвольную программу Туктамышева отката с парой помарок. Фото: Артем КИЛЬКИН

Елизавета Туктамышева не смогла взять призовое место на Чемпионате России по фигурному катанию. Турнир прошел в Санкт-Петербурге и был предолимпийским отбором. И пусть 25-летняя спортсменка довела публику до щенячьего восторга своей произвольной программой, тягаться с Камилой Валиевой, Александрой Трусовой и Анной Щербаковой по итогу не получилось. Девушки взяли первые три места.

Туктамышева в свой манере произвела фурор: в эротичном зеленом платье императрица льда устроила жаркие восточные танцы. Ученица прославленного тренера Алексея Мишина получила за произвольную программу 153,12 баллов, а по итогам двух прокатов - 224,40. В Чемпионате она осталась седьмой. Кстати, может судьи и не высшими баллами оценили фигуристку, зато поклонники по достоинству отблагодарили ее за шоу. После проката петербурженке подарили огромный портрет с ее изображением.

- Сегодня я намного спокойнее выходила. Была задача сделать два тройных акселя. Сделала, обрадовалась и чуть не упала. Выдала акробатический этюд, чтобы повеселить людей и себя. Дальше проехала на драйве. Прыжковую серию прошла хорошо. Дальше на кураже, на эмоциях сорвала последнее вращение. Сегодня была такая поддержка, так быстро хлопали в такт! В целом, я довольна прокатом. Что могла, сделала. Это самое главное, - поделилась Елизавета Туктамышева после проката.

Для 25-летней Туктамышевой был последний шанс попасть на Олимпийские игры. Фото: Артем КИЛЬКИН

Всем бы ничего, но для 25-летней Туктамышевой это был последний шанс попасть на Олимпийские игры, которые пройдут в феврале 2022 года в Пекине. Прошлые игры пролетели мимо петербургской фигуристки также после провалов на Чемпионате России. В этом сезоне на императрицу делали высокие ставки, ведь Елизавета уверена обходила даже воспитанниц знаменитой Этери Тутберидзе.

Кто полетит представлять российскую сборную в Пекин, все равно до конца неизвестно. Да, в этот раз на зимние Игры Россия выставляет максимальную квоту – по три представителя и дуэта в каждом виде. У федерации фигурного катания есть конкретная формулировка.

- Состав формируется, главным образом, в соответствии с местами, занятыми на основном отборочном соревновании – чемпионате России. На чемпионате России необходимо занять в каждой дисциплине 1-2 места, при наличии максимальной заявочной квоты (3-х спортсменов/пар) в каждом виде программы, - сказано в документе 2019 года.

По сути, фамилии медалистов уже известны. Хотя, маленький шанс у Туктамышевой все-таки есть. Но только, если тренерский штаб сам настоит на том, чтобы она была в составе команды.