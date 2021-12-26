Стучала так, что двери ходили ходуном: 90-летняя пенсионерка девять часов провела в неисправном лифте в деревне Колтуши

90-летняя бабушка провела в заточении девять часов.

Девятичасовым заточением в неисправном лифте обернулась без 90-летней Анузы Сидоровой обычная прогулка погожим декабрьским днем. Бабушка сорвала горло и сбила кулаки, пытаясь вырваться из механической ловушки, ее родственники чуть не поседели от переживаний и успели объявить Анузу в розыск.

По словам внука пенсионерки Николая Черняева, пропавшую бабушку родня искала по всей округе.

- А она с 13:50 до 22:20 простояла совершенно одна в лифте, - сокрушается мужчина в соцсетях. – При этом маленький лифт продолжал работать, а вот большой вместе с нашей бабушкой внутри замер – и никто в течение дня на это не пожаловался.

Николай Черняев вспоминает: бабушка хвала на помощь и стучала в двери (да так, что они, по словам самой Анузы Сидоровой, ходили ходуном), но ни один сосед ее не услышал. Попытки связаться с диспетчером тоже ничего не дали: по словам внука, на кнопку с колокольчиком пенсионерка нажимала каждые полчаса, но в ответ слышала только «ждите» или «разбираемся с проблемой». Телефон же в лифте не ловил сеть, поэтому помощи ждать было неоткуда.

За это время Анузу Исламголеевну успели объявить в розыск – к ее поискам подключились волонтеры из движения «Лиза Алерт». Что пережила пенсионерка в неработающем лифте – остается только гадать. Однако эта история закончилась благополучно: спустя девять часов лифт «починился», и бабушку Анузу удалось вернуть в семью.

Сейчас с пенсионеркой все хорошо. В случившемся же ее родственники винят управляющую компанию «Север», которая содержит их дом и в том числе следит за лифтовым оборудованием. «Комсомолка» связалась с компанией, но ответа на свои вопросы не получила – комментарий в «Севере» пообещали предоставить позже.