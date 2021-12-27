Все общественные туалеты Петербурга станут бесплатными с 1 января 2022 года

С 1 января общественные туалеты Петербурга станут бесплатными Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге с Нового года все общественные туалеты станут бесплатными. Об этом 27 декабря 2021 года заявили в Смольном. Так, те кабинки, которые находятся в ведении "Водоканала" и расположены по всему городу: в парках, возле станций метро, а также в других местах, можно будет посещать совершенно свободно без оплаты.

- С 1 января 2022 года все общественные туалеты, находящиеся в хозяйственном ведении петербургского "Водоканала", для удобства жителей и гостей города переходят в режим эксплуатации без взимания платы с посетителей, - рассказали в Смольном.

Расходы на содержание кабинок будет оплачивать бюджет города. А за соблюдением чистоты и порядка, а также помогать при посещении туалета маломобильным гражданам по прежнему будут работники, которые останутся дежурить при кабинках.

Напомним, что до 1 января 2022 года стоимость посещения туалета сохранится в 30 рублей, для льготников посещение уборной бесплатно.

Всего в введении предприятия в городе находятся более 650 общественных туалетов. Более ста из них оборудованы для маломобильных групп населения. Увидеть все уборные можно на специальной интерактивной карте.