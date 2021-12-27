С царскими амбициями: Ректор Смоленского университета Грец устроил майнинговую ферму в вузе и тратил деньги на «золотые унитазы» в своем дворце

Грец обожает свои портреты Фото: ФСБ по Смоленской области

«Молодец, Георгий Михайлович. За университет ратовал, за студентов стоял!».

В Смоленском университете физической культуры и спорта сейчас необычные народные волнения. Ректор вуза Георгий Грец снискал у студентов народную любовь и признание. Все как один они теперь готовы встать на его защиту.

- Подстава, - шушукаются студенты в коридорах. – Не иначе! На его место многие метили, вот вам и силовой захват университета.

Силовики же лишь недовольно хмурят брови: «Взяточник ваш ректор. На деньги университета себе дворец выстроил». И слово дворец тут не для красного словца. При обысках у Греца нашла шапку Мономаха и золоченные унитазы. «КП» разбиралась в плавном взлете и громком падении одной из ключевых фигур Смоленской области.

В особняке шикарные шахматы и шкуры зверей Фото: ФСБ по Смоленской области

«ПЛАКАЛ НА ПЛЕЧЕ У ВЯЛЬБЕ»

59-летний ректор Смоленского университета спорта Георгий Грец не очередной обычный «чиновник-взяточник» (здесь и далее по версии следствия – прим.ред.), а профессор с ученой степенью. Доктор педагогических наук, заслуженный работник физической культуры и президент Олимпийской академии Запада России. К своей должности Грец шел долго. Будучи сам выпускником университета, который он позже и возглавил, он имеет общий педагогический стаж в 25 лет. За это время он успел полюбиться многим в своем регионе.

У Греца нашли деньги в разной валюте Фото: ФСБ по Смоленской области

Георгий Грец часто мелькал на федеральных каналах. Чиновник старался ездить на Олимпийские игры, где выступали студенты его вуза. Один из самых запоминающихся моментов произошел на Играх в Корее, где выступали его лыжники. Грец лично прилетел поболеть за своих учеников. Ректор смотрел за выступлением, стоя рядом со знаменитой Еленой Вяльбе. Когда наши спортсмены завоевали серебро, они вместе расплакались. По канал показали кадры, как Грец буквально уткнулся в плечо Вяльбе. Этот трогательный эпизод разошелся по многим СМИ.

Медведь в особняке ректора Фото: ФСБ по Смоленской области

Олимпиада в Токио тоже не прошла мимо Греца. Студенты и выпускники Смоленского университета завоевали на ней 16 медалей, 6 из которых были золотые. Ректор вуза тогда довольно эмоционально комментировал эту новость: «Виват Смоленску и студентам СГУС!».

Черепа животных украшают стены особняка Фото: ФСБ по Смоленской области

Такой добродушный ректор не мог не снискать себе любовь среди студентов. Это подтверждают и сами ученики, готовые пойти за него на митинги.

- Мы единственный вуз в Смоленске, где так сильно любят своего ректора. Георгий Николаевич всегда рядом с нами, разговаривает, посещает мероприятия. Мы не хотим его потерять. Он нам и подарки, бонусы разные давал, - рассказывают «КП» студенты университета.

Ректор строил для себя дворец Фото: ФСБ по Смоленской области

За все эти достижения местные даже прочили Грецу должность регионального министра спорта.

«ЖИЛ НЕ ПО ДОХОДАМ»

Но следили за взлетами добродушного Греца не только его ученики и выпускники, но и оперативники ФСБ. Правда, со своей колокольни. В местной прессе уже давно робко судачили – «откуда у ректора такие деньги?».

Местные депутаты приписывали Грецу шикарный дворец в сосновом лесу. На его территории они нашли теннисные корты, озеро, шикарную баню и подсобные помещения. Оценивалось поместье якобы в два гектара.

Территория участка ректора Фото: ФСБ по Смоленской области

Депутатов смущало, что особняк Греца рос параллельно со строительством спортивного комплекса Смоленского университета спорта. Люди задавались вопросом, все ли деньги идут на нужды университета или часть утекает во дворец Греца? Ведь зарплата у ректора не была настолько шикарной.

Участок впечатлил оперативников Фото: ФСБ по Смоленской области

Как выяснила «КП», в 2020 году Грец задекларировал доход в три миллиона рублей, а его супруга в 500 тысяч рублей. Пара воспитывает двоих сыновей. В пересчете на семью – это около 300 тысяч рублей в месяц.

Годом ранее ректор задекларировал доход в 2,8 миллиона рублей, а его супруга – 8 миллионов рублей. В декларации это объяснялось продажей земельного участка. Однако даже для такого дохода владения у семьи были немалые.

На участке ректора есть мост через реку Фото: ФСБ по Смоленской области

Грец ездил на Mercedes-Benz GLE 350. Цена нового автомобиля сейчас свыше 6 миллионов рублей. У его супруги тоже элитное авто, но чуть проще - Mercedes-Benz GLC.

Ректор был любитель Мерседесов Фото: ФСБ по Смоленской области

Ректор университета жил на широкую ногу. В его владении три огромных земельных участка, общая площадь которых - более 30 тысяч квадратных метров. Также у Греца есть шикарная квартира площадью в 171 квадратный метр и гараж.

Виды участка впечатляют Фото: ФСБ по Смоленской области

Дом ректора Фото: ФСБ по Смоленской области

А вот дом площадью 253 квадратных метра записан на его супругу. Судя по всему, этот дворец и привлек внимание не только депутатов, но и силовиков. А убранства там были действительно шикарные.

Собственная горка на участке Фото: ФСБ по Смоленской области

«ПОПАЛСЯ НА ЗОЛОЧЕННЫХ УНИТАЗАХ»

Во время обысков у Георгия Греца силовики присвистнули, ректор оказался поистине с царскими амбициями. В шикарном дворце висел огромный портрет Греца в золотой кольчуге, с щитом и рапирой в руках.

Рядом лежала копия шапки Мономаха, на полу и стенах шкуры и чучела животных. Например, пол ректора «украшал» волк с раскрытой пастью, а со стен на силовиков смотрели лисицы и олени.

Такое "ковер" украшает пол особняка Фото: ФСБ по Смоленской области

Чучела животных в особняке Греца Фото: ФСБ по Смоленской области

В самом доме оперативники нашли оружейный склад, огромный бассейн, бильярд, деньги в разной валюте и золоченную сантехнику, которую в СМИ уже окрестили «золотым унитазом». На самом же деле золота в ванной у ректора не было, лишь каемки на беде и унитазе из золотистого цвета и такие же смесители на раковинах.

"Золотые унитазы" на самом деле не золотые Фото: ФСБ по Смоленской области

Грец - любитель дорогих вещей Фото: ФСБ по Смоленской области

По иронии судьбы именно за «золотые унитазы» ректора и взяли. Сотрудники ФСБ выяснили, что ректор расходовал деньги вуза не на нужды заведения, а на себя. Так на сантехнику в своем загородном доме Грец, по версии следствия, потратил 600 тысяч рублей. Эти деньги, по версии следствия, были украдены через афилированные фирмы в рамках госконтрата.

Грец обустроил у себя огромный бассейн Фото: ФСБ по Смоленской области

В доме установлен русский бильярд Фото: ФСБ по Смоленской области

Дом выдержан в едином стиле Фото: ФСБ по Смоленской области

Еще 150 тысяч рублей были выделены ректором в качестве премий, но потрачены они были на систему водоподготовки в его доме.

Плюсом 800 тысяч рублей Грец выделил на ремонт своего вуза. Однако никаких работ в здании университета студенты не увидели. По версии следствия, деньги были похищены Грецом и его подчиненным – директором бассейна ВУЗа.

Дом ректора и раньше привлекал внимание людей Фото: ФСБ по Смоленской области

Грец в золотой кольчуге Фото: ФСБ по Смоленской области

Копия шапки Мономаха Фото: ФСБ по Смоленской области

«ВУЗ МАЙНИЛ КРИПТОВАЛЮТУ»

Однако ректор, по версии следствия, наживался не только на деньгах университета, но и на его имуществе. Грец не зря был любимчиком у молодежи, чиновник был в курсе всех современных трендов. Пришедшие на обыски силовики ахнули не только в его доме, но и на территории самого вуза. Там они нашли… майнинговую ферму, которая добывала криптовалюту!

Ферма для майнинга Фото: ФСБ по Смоленской области

- С сентября 2019 года по 16 декабря 2021 года ректор распорядился имуществом университета и предоставил неустановленным лицам разрешение на размещение на территории вуза контейнера с установленным в нем комплексом вычислительного оборудования, - рассказывают в СУ СКР по Смоленской области.

Сейф Греца осмотрели во время обысков Фото: ФСБ по Смоленской области

Шкуры животных разложены по всему особняку Фото: ФСБ по Смоленской области

Новый год Грец проведет уже в других условиях Фото: ФСБ по Смоленской области

За это время «ферма» успела потратить более 3 миллионов кВт электроэнергии, чем нанесло ущерб вузу свыше 4,2 миллионов рублей. Сколько же денег «успели» намайнить неизвестные добытчики криптовалюты, пока остается только догадываться.

Сейчас на Греца возбудили уголовные дела за злоупотребление должностными полномочиями (до 4 лет колонии) и за растрату 1,5 миллионов рублей (до 10 лет колонии). До суда ректора взяли под арест.

В особняке обустроен камин Фото: ФСБ по Смоленской области

Оружейный склад был обнаружен в доме Фото: ФСБ по Смоленской области

Грец большой любитель оружия Фото: ФСБ по Смоленской области

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Ректора подставили»

Сами студенты вуза, тем временем, продолжают быть уверенны, что их ректора подставили, чтобы занять его должность.

- Университет в последнее время очень разросся. Сейчас запланирована еще одна стройка, - делятся с «КП» студенты. - Возможно, мы бы были удивлены, если бы во вторник на его место никого не поставили. Но нет же, во вторник приехал новый человек из Москвы, не имеющий никакого отношения к нашему вузу. Все это было спланировано и заготовлено.

Оружие у Греца развешено по всему дому Фото: ФСБ по Смоленской области

Обустройство дома впечатлило силовиков Фото: ФСБ по Смоленской области

На участке расположена баня Фото: ФСБ по Смоленской области

Кресло-качалка возле камина Фото: ФСБ по Смоленской области

Деньги у ректора были в разной валюте Фото: ФСБ по Смоленской области

План участка ректора Фото: ФСБ по Смоленской области

Земельный участок Греца Фото: ФСБ по Смоленской области

ОТ РЕДАКЦИИ

Все обвинения в адрес ректора выдвинуты следственными органами. Все описанное выше пока является версией следствия, которая еще не доказана судом.