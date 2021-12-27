Что бесило жителей Петербурга и Ленобласти на прошлой неделе: Шушарское гетто, запущенный Выборг и наглые должники

Выборг был в свое время вторым городом в Швеции по численности населения и по красоте. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жизнь без горячей воды, перебои с электричеством и большие долги. Что еще раздражает петербуржцев? Читайте в нашей подборке по итогам недели эфиров программы «Накипело» на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM).

Судебные приставы не помогают вернуть долги

Сергей (эфир от 20 декабря):

- Раздражают судебные приставы! Четыре года у них лежит исполнительный лист по моему делу, и они словно ничего не делают. Должница не возвращает деньги. Прихожу с вопросами к приставам - они отвечают, что взять с нее нечего. Но я-то знаю, что она ездит на престижном автомобиле и живет в дорогом районе.

Анастасия ИЛЬХАНОВА, юрист:

- Согласно федеральному закону «Об исполнительном производстве», решение суда должно быть выполнено за два месяца. При грубом нарушении сроков имеет смысл обратиться к руководству отдела судебных приставов или в вышестоящую структуру ФССП с жалобой на бездействие пристава. С аналогичной жалобой можно обратиться и в суд.

Учитывая, что прошло целых четыре года, стоит ознакомиться с материалами исполнительного производства и посмотреть: не вынес ли уже пристав постановление о невозможности исполнения? Если вынес, то можно обжаловать и бездействие пристава, и само это постановление.

В новостройке - без горячей воды и с перепадами электричества

Валентина Манина (эфир от 21 декабря):

- Я живу в Шушарах, поселок Ленсоветовский. В 2014 году заехала сюда в социальное жилье, как и много других инвалидов. Здесь же живут и выпускники детских домов. У нас постоянно нет горячей воды, часто нет отопления. В службе «004» сказали, что воды не будет до 11 января! За все шесть лет я помылась в горячей воде всего раз десять... Первые два года регулярно отключали свет, а теперь постоянно падает напряжение - уже два чайника сгорели и ноутбук.

УК «Единый город»:

- Проблема с горячей водой решается. Это происходит на уровне ресуроснабжающей организации. Недавно в этом районе ввели в строй два новых дома, а поставщик услуг («Теплоэнергосбыт») это не предусмотрел: не хватило мощностей. Ресурсники заявили, что проведут дополнительную врезку оборудования. К концу месяца все должно наладиться, а 11 января - это крайний срок устранения проблемы, который обозначила администрация. Уже сейчас есть уведомление о том, что людей будут отключать на несколько дней от газа в тех домах, которые примыкают к котельным.

Насчет электричества - мы заранее уведомляем об отключениях. А перепады напряжения бывают и у нас в офисе. Компьютеры не включаются после очередного скачка.

Выборг как после войны

Вадим Александров (выпуск от 22 декабря):

- Выборг был в свое время вторым городом в Швеции по численности населения и по красоте. А сейчас что? Как в 1939 году долбили его гаубицами - так и осталось! Пройдите по центру. Не смотрите на замок, а просто прогуляйтесь по старинным улицам города. Это ужас...

Владимир Цой, зампред правительства Ленобласти - председатель комитета по сохранению культурного наследия:

- Мы реставрируем Выборг. Проделана большая работа как на объектах культурного наследия, так и в многоквартирных домах со статусом памятников архитектуры. Только за последние годы привели в порядок Башню Ратуши, Часовую башню. Несколько дней назад закончили первый этап реставрации в Выборгском замке. В следующем году закончится реставрация парка Монрепо. Ранее восстановили жилые дома на улице Крепостная, на проспекте Ленина, в ансамбле Красной площади. До этого отреставрировали Библиотеку Алвара Аалто и много других объектов.

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