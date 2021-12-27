Забил гантелью и скинул в реку: Уроженца Гатчины обвинили в убийстве жены в Финляндии восемь лет назад

Жителя Финляндии задержали в России по обвинению в убийстве жены. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские из Гатчинского района Ленинградской области задержали 49-летнего мужчину, местного уроженца, долгое время живущего в Финляндии. Причиной стало дело об убийстве его супруги, возбужденное еще в 2015 году. Сама женщина, также русская, из Гатчины, пропала двумя годами ранее в финском городе Коувола, где пара жила вместе с сыном. Тогда тело найдено не было, а следствие пришлось приостановить.

- В декабре 2021 года уголовное производство возобновили. Следователями был проведен системный анализ противоречий показаний проходящих по делу лиц, а также, с коллегами из Финляндии, изучен ряд судебных экспертиз и оперативных мероприятий, что помогло восстановить картину произошедшего, - сообщает пресс-служба управления Следкома России по Ленинградской области.

По версии следствия, все произошло 19 сентября 2013 года. Муж пришел домой к жене, чтобы обсудить условия развода, раздела имущества и опеки над общим сыном. Произошла ссора, в ходе которой мужчина схватил гантель и ударил супругу по голове. Та упала и больше не подавала признаков жизни. Тогда подозреваемый положил тело в багажник своей машины, попросил друга забрать сына из школы, а сам дождался ночи и вывез труп к реке, где сбросил в воду.

Тело женщины так никогда и не было найдено.

Позднее мужчина все рассказал другу, также жившему в Финляндии уроженцу Гатчины. Тот тайну смерти женщины сохранил. Со временем друг вернулся обратно в Россию, а подозреваемый в убийстве остался в Финляндии. Неизвестно, чем бы кончилась история, нов этом году он решил навестить давнего приятеля в России на его день рождения. Тут обоих мужчин и задержали.

- 26 декабря 2021 года судьей Гатчинского городского суда в отношении подозреваемого в убийстве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении его друга, проходящего свидетелем, мера пресечения не избиралась, - сообщает источник «КП-Петербург».

Сейчас жителю Финляндии предъявлено обвинение в убийстве, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Судьбы сына пары, бывшего в 2013 году школьником, не уточняется.

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