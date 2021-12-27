Таксопарк захватил двор жилого дома на Выборгской стороне

Транспортная компания, которая сдает машины в аренду таксистам, заняла большую часть двора своими автомобилями. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Выборгская сторона, Кондратьевский проспект, 17Б. Стоящий в глубине двора доходный дом Котова хоть и дореволюционный, но выглядит скромно - без элементов декора, даже слегка мрачноватый. Здание непримечательное. Но в последние время этот адрес частенько мелькает в прессе: то из-за лопнувшей трубы парадное затопит, то из-за соседней стройки затрясутся стены.

А недавно жители дома посетовали на очередную проблему. Транспортная компания, которая сдает машины в аренду таксистам, заняла большую часть двора своими автомобилями. Согласия собственников, разумеется, никто не спрашивал, ведь формально таксопарк ничего не нарушал.

- Это началось, когда еще было тепло. Мы проводили время на даче, а вернувшись, заметили, что весь двор заставлен автомобилями - около двадцати машин. Большинство просто белые, а на некоторых маркировка агрегаторов такси. Мы спросили у соседей, откуда столько авто, - оказалось, что всю парковку заняла компания, которая сдает машины в аренду перевозчиками. В нежилом здании во дворе открыли диспетчерскую, - рассказал житель дома Борис Белоусов. - Теперь заехать или выехать практически невозможно! Соседи говорят, что уже писали коллективные жалобы властям, но ничего не изменилось.

Связаться с представителями компании, зарегистрированной в соседнем доме 17Г, у нас не получилось - ее представители просто не брали трубку. Согласно информации на официальном сайте, фирма, располагающая несколькими филиалами в Петербурге и Краснодаре, занимается сдачей машин в аренду, а также помогает таксистам заключать договоры практически со всеми крупными агрегаторами, представленными в Северной столице.

- То, что перед домом все заставили, - это только часть проблемы. Теперь у нас во дворе частенько собираются водители-гастарбайтеры и ведут здесь шумные беседы, - пожаловалась жительница дома Галина.

В МО «Финляндский округ» подтвердили факт обращения со стороны собственников. Однако оперативно решить вопрос у жителей, скорее всего, не выйдет. Чтобы владельцы квартир получили законное право выгнать таксистов, им сначала придется приватизировать двор, который сейчас находится в собственности муниципалитета. А для этого нужно провести общедомовое собрание, после которого придется решить еще ряд бюрократических вопросов. Готовы ли все жители тратить время и силы, чтобы дойти до конца, пока непонятно.

КОМПЕТЕНТНО

Владислав МЕЩЕРЯКОВ, юрист:

- Чтобы найти решение проблемы, нужно понимать фундаментальную вещь - относится двор к общедомовой собственности или к муниципалитету. В первом случае все просто: закон на стороне жителей, они могут поставить шлагбаум и решать, кому можно парковаться, а кому нельзя. А вот во втором случае никаких запретов для коммерсантов нет, стоять во дворе может кто угодно, поэтому придется приватизировать территорию.