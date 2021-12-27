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Общество27 декабря 2021 15:49

График работы метро на Новый год 2022 в Санкт-Петербурге: До скольки будет открыто

Власти Северной столицы пошли на встречу горожанам и решили продлить работу транспорта в новогоднюю ночь. Публикуем график работы метро на Новый год 2022 в Санкт-Петербурге
Лидия КРЫЛОВА
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В новогоднюю ночь общественный транспорт Петербурга будет работать дольше

В новогоднюю ночь общественный транспорт Петербурга будет работать дольше

Фото: Олег ЗОЛОТО

В новогоднюю ночь общественный транспорт в Северной столице будет ходить дольше. Такое решение приняло правительство города. Все же, кафе и ресторанам разрешили работать всю ночь, поэтому и работу транспорта было решено продлить, но не на всю ночь. Публикуем график работы метро на Новый год 2022 в Санкт-Петербурге.

Всего метрополитен Санкт-Петербурга в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года будет работать лишь на 1 час дольше. То есть, войти на станции метро пассажиры смогут до 1:00 ночи, а поезда будут возить пассажиров до 2:00 часов.

Кроме того, для перевозки пассажиров от станций метро будет продлена работа наземного городского пассажирского транспорта: последние рейсы будут отправляться от остановок у станций метро не позднее 2:00 ночи.

Напомним, что все заведения Петербурга смогут работать всю ночь в Новый год без ограничений по времени. Но уже 2 января 2022 года в городе начнут действовать QR-коды для посещения подобных заведений, а по времени они смогут работать только до 23:00 часов.

КАРТИНА ДНЯНовый год 2022 в Петербурге