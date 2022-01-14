Как отмечали Новый год и Рождество в царской России и при СССР

Обычай покупать елку на Рождество в России появился довольно поздно - в первой половине XIX века. Фото: Артем КИЛЬКИН

ЦАРСКАЯ РОССИЯ: На стол подавали гуся, а елочные игрушки стоили как пять зарплат

Об этом уже многие знают, но все же не лишним будет повторить: до революции в России Новый год практически не праздновали. Главным зимним праздником было Рождество и отмечали его 25 декабря. Петербург, имевший в то время статус столицы, сильно загодя превращался в большой рождественский базар - с игрушками, сладостями, подарками… и, конечно же, елками.

- Обычай покупать елку на Рождество в России появился довольно поздно - в первой половине XIX века, во времена Николая I, - рассказал «КП» историк Лев Лурье. - Императрица Александра Федоровна привезла этот обычай со своей Родины - из Пруссии. И самые первые елочки, под которые в Рождественскую ночь клали подарки, стояли в императорской резиденции в Зимнем дворце.

Обычай наряжать елку в России ввела императрица Александра Федоровна, жена Николая I. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну а потом «господская» традиция ушла в народ. Самое интересное, что поставить ее на поток и монетизировать догадались… ушлые крестьяне. Под Рождество они отправлялись в пригородные леса, рубили елочки и привозили их в Петербург. Потом все это сложилось в почти современную экономическую систему: город выделял специальные места под елочные базары.

Цены царской России: 1870-е годы.

Еще позже появились посредники-продавцы, которых нанимали специально, чтобы вести торговлю. Стоила елочка от пятидесяти копеек до трех рублей, и по тем временам это были серьезные деньги: где-то в рубль обходился поход в хороший ресторан - правда, без спиртного.

Елочные игрушки продавали на любой вкус: стеклянные и картонные, с ручной росписью. Цены - от рубля до пятидесяти: столько мог стоить богато украшенный набор стеклянных шаров немецкого производства. Во многих магазинах можно было заказать доставку наборов прямо на дом - в том числе и за черту города.

Накануне Рождества в дореволюционном Петербурге, судя по записям современников, царила такая суматоха, что в сравнение с ними не идут современные толкучки в торговых центрах.

«До наступления праздников осталось еще несколько дней, а по главным улицам столицы уже теперь нельзя ни пройти ни проехать. Старожилы Петербурга не помнят такой предпраздничной сутолоки, которая сильно благоприятствует разным ворам и хулиганам очищать карманы пешеходов и трамвайных пассажиров», - писали в «Петербургской газете» 2 января (20 декабря по старому стилю) 1911 года.

В середине XIX века художник Алексей Чернышев запечатлел царскую елку в Аничковом дворце. Фото: Википедия

- Перед Рождеством нужно было обязательно отстоять службу в церкви, - говорит Лурье. - После этого люди баловали себя легким перекусом, но стол стоял накрытым весь день, чтобы угощать пришедших гостей.

Не обязательными, но крайне желательными блюдами были поросенок, гусь (причем лучше всего великолукский - они считались самыми жирными и вкусными) и так называемое сочиво - рис с изюмом, пропитанный сиропом или медом.

А еще в Рождество по домам ходили славильщики, певшие церковные песни. Их полагалось отблагодарить - иногда угощением, но чаще деньгами. Их негласный «гонорар» начинался от пяти рублей и выше.

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ: Икра - на стол в каждый дом, мясо - в дефиците

Молодая советская власть поначалу активно взялась за разрушение имперских устоев. Не избежало этой участи и Рождество. Особо пострадала елка - советские поэты даже устроили между собой соревнование, кто «вредоносную традицию» побольнее ужалит. Вот, например, как писал в 1931 году Александр Введенский в детском, между прочим, журнале «Чиж»:

«Только тот, кто друг попов Елку праздновать готов. Мы с тобой - враги попам. Рождества не надо нам!»

Главное рождественское дерево на базаре можно было купить по цене от 50 копеек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Но не прошло и пяти лет, как государственная риторика изменилась.

- В декабре 1935 года в «Правде» - главной газете СССР - вышла статья второго секретаря ЦК КП(б) Украины Павла Постышева, в которой он задавал вопрос: «Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы и дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны?», - рассказывает Лев Лурье. - Без санкции «сверху» такие вещи не делались. В середине тридцатых годов Советская власть присвоила большую часть дореволюционных традиций. Это сделали, чтобы показать: СССР - это не столько родина мировой революции, сколько продолжение Российской империи. Ну и тем самым упрочить лояльность народа.

После этой статьи на замену «поповскому» Рождеству пришел «светский» Новый год, и зимние праздники начали обретать знакомые всем нам черты.

Например, при лесничествах появились государственные елочные питомники, а вместе с ними возродились и елочные базары. Правда, было одно но.

- Под Новый год елку в том же Ленинграде было практически не достать, - вспоминает искусствовед, литературный критик и журналист Михаил Золотоносов. - На каждый город было выделено определенное количество елок, и именно столько их и привозили: ни елкой больше.

Цены СССР: 1970-е годы.

С продуктами накануне каких-то больших праздников тоже порой возникали проблемы. Их нельзя было купить, а можно было только достать. Особенно в регионах.

- Поскольку встреча Нового года считалась моментом, когда надо было блеснуть - перед друзьями, перед родственниками, - то продукты к ней собирали на протяжении практически всех 12 месяцев, - вспоминает Лев Лурье. - Тот же зеленый горошек для салата оливье мог закупаться еще весной-летом по мере того, как его «выкидывали» в магазинах - а потом спокойненько квартировать до зимы в холодильнике, ждать своего часа.

Кроме оливье, одним из обязательных блюд считался студень, могли выставляться колбаса в нарезке и рыбные консервы. Ну а кое в чем, несмотря на перманентный дефицит, советский новогодний стол мог даже поспорить с современным.

- Например, в пятидесятые черная икра не была никаким дефицитом абсолютно и свободно лежала в продаже, - рассказывает Лев Лурье. - И мы вполне могли ее себе позволить, хотя не являлись какой-то особо обеспеченной семьей. А вот отсутствие своего «мясника» уже в 1970-1980-е означало, что человек плохо устроился в жизни, поскольку хорошее мясо было в дефиците.

Прекрасно в связи с этим жилось, например, артистам. Они устраивали мясникам контрамарки на хорошие места на спектакли. Покупатели-врачи могли принимать мясников без очереди в любой день. А особым шиком считалось заиметь в друзьях какого-нибудь начальника колбасного отдела - это практически на сто процентов гарантировало богатый и разнообразный новогодний стол.

В конце 1980-х в страну пришел дефицит: полки магазинов опустели, с зарплатами творилось черт знает что. Но Новый год народ все равно праздновал даже в самые тяжелые времена.

КСТАТИ

Откуда взялась мода на оливье?

В царской России оливье хоть и встречался на праздничных столах, но большого распространения не имел - и уж тем более никому не приходило в голову готовить его целыми тазиками.

- На мой взгляд, главный залог успеха оливье в том, что он состоит из тех ингредиентов, которыми можно было без труда запастись, - отмечает Лев Лурье. - В нем нет ничего особо дефицитного: докторская колбаса, которая в продаже была постоянно, картошка, зеленый горошек, майонез.

Несмотря на перманентный дефицит, советский новогодний стол мог даже поспорить с современным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Примерно такая же история сложилась и с мандаринами.

- Мандарины - это результат сталинского решения о создании «Черноморской Ривьеры», - вспоминает Лев Лурье. - И в Грузии как раз эти самые мандарины и начали выращивать. Для сравнения: апельсины с ананасами появились в СССР очень поздно, когда освободилась Африка, и мы начали с ней обмен: туда сбывали автоматы Калашникова, оттуда получали свежие фрукты. Так что становление мандаринов в качестве символа Нового года, можно сказать, случайный процесс. Просто на протяжении долгих лет это была единственная экзотика, которую в Союзе можно было достать.

ДОСЛОВНО

Юрий СТОЯНОВ, народный артист России, сценарист, юморист, актер театра и кино: «Достать» было главным словом праздника»

- В моей семье главным праздником было Рождество. Жили мы на окраине Одессы, в частном доме. Чего-то там выращивали, какая-то скотинка даже была своя. Поэтому вспоминается этот праздник как самый вкусный, домашний, теплый и нежный в году. А вот когда мы переехали в современные дома, то я помню, что главным словом Нового года стало слово «достать». Достать, достал, достала. Добыть, отстоять в очереди, куда-то съездить, зайти с черного хода.

А еще, кстати, в советское время не было такого серьезного отношения к новогодним подаркам. Они носили символический характер. Времена-то небогатые были. Так что могли подарить клейстер для марок. Диаскоп для просмотра диафильмов. Красивый пенал, красивую авторучку.

Василий ЛИВАНОВ, народный артист РСФСР, исполнитель роли Шерлока Холмса в советской киноэпопее: «Отмечали вскладчину - так было разнообразнее и дешевле»

- Никакой серьезной многодневной подготовки к Новому году я не помню. В детстве всякие дефициты и прочее вообще не входили в круг наших интересов. В старшем возрасте мы обычно праздновали компаниями, иногда даже вскладчину - покупали все вместе какие-нибудь вкусности, так выходило разнообразнее и дешевле. Хорошо помню, что обязательным атрибутом новогоднего стола было шампанское - «Советское», разумеется. В те годы какого-то экзотического импортного алкоголя было не достать, да мы и не стремились - «Советского» вполне хватало.

Андрей БОРИСЕНКО, летчик-космонавт, Герой России: «На МКС - никакого шампанского»

- Новый год, конечно, очень интересно встречать в космосе. Во-первых, там нет спиртного: дело в том, что аппаратура жизнеобеспечения на борту что станции «Мир», что современной МКС, очень чувствительна к спиртовым парам. Во-вторых, то же шампанское в невесомости просто так не откроешь - оно же пенится, так что просто займет весь доступный объем станции. Получится у вас вместо праздничного напитка газожидкостная смесь. Поэтому, например, мои старшие коллеги в Новый год чокались тюбиками с борщом, клеили на них предварительно бумажки с надписью «шампанское» и так отмечали. Но сейчас в тюбиках на МКС остался разве что мед, так что под бой курантов поднимают, например, груши с соком.

А еще на МКС есть своя елка! Конечно, ненастоящая и очень маленькая. А крепится она на условном потолке, вниз макушкой - это просто единственное место, где она никому не помешает.