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Общество14 января 2022 13:47

Как отмечали Новый год и Рождество в царской России и при СССР

«Комсомолка» сравнила основные традиции и цены на праздничный стол и украшение дома
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Обычай покупать елку на Рождество в России появился довольно поздно - в первой половине XIX века.

Обычай покупать елку на Рождество в России появился довольно поздно - в первой половине XIX века.

Фото: Артем КИЛЬКИН

ЦАРСКАЯ РОССИЯ: На стол подавали гуся, а елочные игрушки стоили как пять зарплат

Об этом уже многие знают, но все же не лишним будет повторить: до революции в России Новый год практически не праздновали. Главным зимним праздником было Рождество и отмечали его 25 декабря. Петербург, имевший в то время статус столицы, сильно загодя превращался в большой рождественский базар - с игрушками, сладостями, подарками… и, конечно же, елками.

- Обычай покупать елку на Рождество в России появился довольно поздно - в первой половине XIX века, во времена Николая I, - рассказал «КП» историк Лев Лурье. - Императрица Александра Федоровна привезла этот обычай со своей Родины - из Пруссии. И самые первые елочки, под которые в Рождественскую ночь клали подарки, стояли в императорской резиденции в Зимнем дворце.

Обычай наряжать елку в России ввела императрица Александра Федоровна, жена Николая I.

Обычай наряжать елку в России ввела императрица Александра Федоровна, жена Николая I.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну а потом «господская» традиция ушла в народ. Самое интересное, что поставить ее на поток и монетизировать догадались… ушлые крестьяне. Под Рождество они отправлялись в пригородные леса, рубили елочки и привозили их в Петербург. Потом все это сложилось в почти современную экономическую систему: город выделял специальные места под елочные базары.

Цены царской России: 1870-е годы.

Цены царской России: 1870-е годы.

Еще позже появились посредники-продавцы, которых нанимали специально, чтобы вести торговлю. Стоила елочка от пятидесяти копеек до трех рублей, и по тем временам это были серьезные деньги: где-то в рубль обходился поход в хороший ресторан - правда, без спиртного.

Елочные игрушки продавали на любой вкус: стеклянные и картонные, с ручной росписью. Цены - от рубля до пятидесяти: столько мог стоить богато украшенный набор стеклянных шаров немецкого производства. Во многих магазинах можно было заказать доставку наборов прямо на дом - в том числе и за черту города.

Накануне Рождества в дореволюционном Петербурге, судя по записям современников, царила такая суматоха, что в сравнение с ними не идут современные толкучки в торговых центрах.

«До наступления праздников осталось еще несколько дней, а по главным улицам столицы уже теперь нельзя ни пройти ни проехать. Старожилы Петербурга не помнят такой предпраздничной сутолоки, которая сильно благоприятствует разным ворам и хулиганам очищать карманы пешеходов и трамвайных пассажиров», - писали в «Петербургской газете» 2 января (20 декабря по старому стилю) 1911 года.

В середине XIX века художник Алексей Чернышев запечатлел царскую елку в Аничковом дворце.

В середине XIX века художник Алексей Чернышев запечатлел царскую елку в Аничковом дворце.

Фото: Википедия

- Перед Рождеством нужно было обязательно отстоять службу в церкви, - говорит Лурье. - После этого люди баловали себя легким перекусом, но стол стоял накрытым весь день, чтобы угощать пришедших гостей.

Не обязательными, но крайне желательными блюдами были поросенок, гусь (причем лучше всего великолукский - они считались самыми жирными и вкусными) и так называемое сочиво - рис с изюмом, пропитанный сиропом или медом.

А еще в Рождество по домам ходили славильщики, певшие церковные песни. Их полагалось отблагодарить - иногда угощением, но чаще деньгами. Их негласный «гонорар» начинался от пяти рублей и выше.

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ: Икра - на стол в каждый дом, мясо - в дефиците

Молодая советская власть поначалу активно взялась за разрушение имперских устоев. Не избежало этой участи и Рождество. Особо пострадала елка - советские поэты даже устроили между собой соревнование, кто «вредоносную традицию» побольнее ужалит. Вот, например, как писал в 1931 году Александр Введенский в детском, между прочим, журнале «Чиж»:

«Только тот, кто друг попов Елку праздновать готов. Мы с тобой - враги попам. Рождества не надо нам!»

Главное рождественское дерево на базаре можно было купить по цене от 50 копеек.

Главное рождественское дерево на базаре можно было купить по цене от 50 копеек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Но не прошло и пяти лет, как государственная риторика изменилась.

- В декабре 1935 года в «Правде» - главной газете СССР - вышла статья второго секретаря ЦК КП(б) Украины Павла Постышева, в которой он задавал вопрос: «Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы и дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны?», - рассказывает Лев Лурье. - Без санкции «сверху» такие вещи не делались. В середине тридцатых годов Советская власть присвоила большую часть дореволюционных традиций. Это сделали, чтобы показать: СССР - это не столько родина мировой революции, сколько продолжение Российской империи. Ну и тем самым упрочить лояльность народа.

После этой статьи на замену «поповскому» Рождеству пришел «светский» Новый год, и зимние праздники начали обретать знакомые всем нам черты.

Например, при лесничествах появились государственные елочные питомники, а вместе с ними возродились и елочные базары. Правда, было одно но.

- Под Новый год елку в том же Ленинграде было практически не достать, - вспоминает искусствовед, литературный критик и журналист Михаил Золотоносов. - На каждый город было выделено определенное количество елок, и именно столько их и привозили: ни елкой больше.

Цены СССР: 1970-е годы.

Цены СССР: 1970-е годы.

С продуктами накануне каких-то больших праздников тоже порой возникали проблемы. Их нельзя было купить, а можно было только достать. Особенно в регионах.

- Поскольку встреча Нового года считалась моментом, когда надо было блеснуть - перед друзьями, перед родственниками, - то продукты к ней собирали на протяжении практически всех 12 месяцев, - вспоминает Лев Лурье. - Тот же зеленый горошек для салата оливье мог закупаться еще весной-летом по мере того, как его «выкидывали» в магазинах - а потом спокойненько квартировать до зимы в холодильнике, ждать своего часа.

Кроме оливье, одним из обязательных блюд считался студень, могли выставляться колбаса в нарезке и рыбные консервы. Ну а кое в чем, несмотря на перманентный дефицит, советский новогодний стол мог даже поспорить с современным.

- Например, в пятидесятые черная икра не была никаким дефицитом абсолютно и свободно лежала в продаже, - рассказывает Лев Лурье. - И мы вполне могли ее себе позволить, хотя не являлись какой-то особо обеспеченной семьей. А вот отсутствие своего «мясника» уже в 1970-1980-е означало, что человек плохо устроился в жизни, поскольку хорошее мясо было в дефиците.

Прекрасно в связи с этим жилось, например, артистам. Они устраивали мясникам контрамарки на хорошие места на спектакли. Покупатели-врачи могли принимать мясников без очереди в любой день. А особым шиком считалось заиметь в друзьях какого-нибудь начальника колбасного отдела - это практически на сто процентов гарантировало богатый и разнообразный новогодний стол.

В конце 1980-х в страну пришел дефицит: полки магазинов опустели, с зарплатами творилось черт знает что. Но Новый год народ все равно праздновал даже в самые тяжелые времена.

КСТАТИ

Откуда взялась мода на оливье?

В царской России оливье хоть и встречался на праздничных столах, но большого распространения не имел - и уж тем более никому не приходило в голову готовить его целыми тазиками.

- На мой взгляд, главный залог успеха оливье в том, что он состоит из тех ингредиентов, которыми можно было без труда запастись, - отмечает Лев Лурье. - В нем нет ничего особо дефицитного: докторская колбаса, которая в продаже была постоянно, картошка, зеленый горошек, майонез.

Несмотря на перманентный дефицит, советский новогодний стол мог даже поспорить с современным.

Несмотря на перманентный дефицит, советский новогодний стол мог даже поспорить с современным.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Примерно такая же история сложилась и с мандаринами.

- Мандарины - это результат сталинского решения о создании «Черноморской Ривьеры», - вспоминает Лев Лурье. - И в Грузии как раз эти самые мандарины и начали выращивать. Для сравнения: апельсины с ананасами появились в СССР очень поздно, когда освободилась Африка, и мы начали с ней обмен: туда сбывали автоматы Калашникова, оттуда получали свежие фрукты. Так что становление мандаринов в качестве символа Нового года, можно сказать, случайный процесс. Просто на протяжении долгих лет это была единственная экзотика, которую в Союзе можно было достать.

ДОСЛОВНО

Юрий СТОЯНОВ, народный артист России, сценарист, юморист, актер театра и кино: «Достать» было главным словом праздника»

- В моей семье главным праздником было Рождество. Жили мы на окраине Одессы, в частном доме. Чего-то там выращивали, какая-то скотинка даже была своя. Поэтому вспоминается этот праздник как самый вкусный, домашний, теплый и нежный в году. А вот когда мы переехали в современные дома, то я помню, что главным словом Нового года стало слово «достать». Достать, достал, достала. Добыть, отстоять в очереди, куда-то съездить, зайти с черного хода.

А еще, кстати, в советское время не было такого серьезного отношения к новогодним подаркам. Они носили символический характер. Времена-то небогатые были. Так что могли подарить клейстер для марок. Диаскоп для просмотра диафильмов. Красивый пенал, красивую авторучку.

Василий ЛИВАНОВ, народный артист РСФСР, исполнитель роли Шерлока Холмса в советской киноэпопее: «Отмечали вскладчину - так было разнообразнее и дешевле»

- Никакой серьезной многодневной подготовки к Новому году я не помню. В детстве всякие дефициты и прочее вообще не входили в круг наших интересов. В старшем возрасте мы обычно праздновали компаниями, иногда даже вскладчину - покупали все вместе какие-нибудь вкусности, так выходило разнообразнее и дешевле. Хорошо помню, что обязательным атрибутом новогоднего стола было шампанское - «Советское», разумеется. В те годы какого-то экзотического импортного алкоголя было не достать, да мы и не стремились - «Советского» вполне хватало.

Андрей БОРИСЕНКО, летчик-космонавт, Герой России: «На МКС - никакого шампанского»

- Новый год, конечно, очень интересно встречать в космосе. Во-первых, там нет спиртного: дело в том, что аппаратура жизнеобеспечения на борту что станции «Мир», что современной МКС, очень чувствительна к спиртовым парам. Во-вторых, то же шампанское в невесомости просто так не откроешь - оно же пенится, так что просто займет весь доступный объем станции. Получится у вас вместо праздничного напитка газожидкостная смесь. Поэтому, например, мои старшие коллеги в Новый год чокались тюбиками с борщом, клеили на них предварительно бумажки с надписью «шампанское» и так отмечали. Но сейчас в тюбиках на МКС остался разве что мед, так что под бой курантов поднимают, например, груши с соком.

А еще на МКС есть своя елка! Конечно, ненастоящая и очень маленькая. А крепится она на условном потолке, вниз макушкой - это просто единственное место, где она никому не помешает.

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