Волшебство под Новый год: Как живет Павлуша, которому 35 лет назад фильм «Ирония судьбы» спас жизнь

Сейчас мужчине уже 41 год. Он, как и его мама, все еще живет в Алма-Ате.

ИСТОРИЮ НЕ ЗНАЛИ ДАЖЕ РОДНЫЕ

31 декабря, нарезая салаты и разливая шампанское по бокалам, многие россияне традиционно будут смотреть «Иронию судьбы…». История про Женю Лукашина, который перепутал квартиру из-за схожего адреса в Москве и Ленинграде, для многих стала символом Нового года. Но для семьи Садовых это не просто фильм. В 1985 году картина Эльдара Рязанова помогла спасти пятилетнего Павлушу из Алма-Аты.

Здесь Павлуше пять лет Фото: музей «Эльдар» в Москве

«Комсомолка» уже рассказывала об этом подробно. У мальчика был тяжелый порок сердца. Мать Татьяна хотела отправить его на операцию в Новосибирск, но не знала ни врачей, ни даже адрес нужного медицинского центра. И тогда она вспомнила про «Иронию судьбы…» - написала пять писем и отправила их в неизвестность. Адреса выбрала наугад: вписала улицы, которые были в каждом городе СССР. И с улицы Ленина ответили! Фронтовики Евтюхины помогли совершенно незнакомым людям, записали Павлушу на прием, в итоге мальчика удалось спасти! История получила огласку спустя несколько лет, когда Татьяна Садовая написала письмо с благодарностью Эльдару Рязанову.

Письмо Эльдар Рязанов хранил рядом с важными бумагами Фото: музей «Эльдар» в Москве

Спустя 35 лет «Комсомолка» нашла Павлушу. Сейчас ему уже 41 год. Он, как и его мама, все еще живет в Алма-Ате.

- Знаете, у Павлуши все хорошо, как и у его мамы, слава богу! - рассказала «КП» двоюродная сестра Павла Анастасия. - Историю про «Иронию судьбы» я, честно признаться, узнала совсем недавно: рассказали тетя Таня и сам Павлуша. Раньше они ее не афишировали.

Павел перенес пять операций на сердце.

«КИНО СМОТРИМ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ КАЖДЫЙ ГОД»

Садовые избегают внимания СМИ, не любят общаться с журналистами, но согласились дать небольшой комментарий «Комсомолке».

- «Ирония судьбы…» - комедийный фильм, но в те годы мама не могла смеяться, искала выход, как мне помочь, - рассказал «КП» Павел Садовой. - Мы никакого подвига не совершали. А своим письмом мама выразила огромнейшую благодарность Эльдару Рязанову за его идею. Мы хотели, чтобы он при жизни знал, что далеко есть люди, которые ему очень благодарны. Конечно, мы очень рады, что смогли своим письмом согреть душу такому человеку. Этот фильм мы с благодарностью смотрим каждый год!

Такое письмо из Казахстана пришло Эльдару Рязанову Фото: музей «Эльдар» в Москве

По словам Павла, сейчас он перенес уже пять операций на сердце. Каждая стоила больших денег, и все заботы снова легли на плечи его мамы, которая смогла справиться со всеми трудностями.

Фильм Рязанова Павел смотрит каждый год с особым чувством.

Татьяна Садовая пообещала «КП», что подумает над тем, чтобы написать письмо вдове Эмме Рязановой. По ее словам, она до сих пор безмерно благодарна всей семье режиссера.

- Мы люди непубличные, и лишнее внимание нас немного тяготит, - призналась Татьяна. - А ваша идея поздравить с Новым годом супругу Эльдара Рязанова мне очень понравилась. Мы это сделаем, но только лично, теплым письмом. Не для показухи, а от души. Я напишу и сфотографирую, а вы, если это в ваших возможностях, сделайте чудо - передайте, пожалуйста, письмо ей.

Теперь вся страна знает, как картина Эльдара Рязанова помогла спасти мальчика из Алма-Аты.

Если Татьяна Садовая напишет письмо, «КП» обязательно передаст его Эмме Рязановой. Ведь Новый год нужен, чтобы случались чудеса! А от себя мы желаем Павлу и его маме крепкого здоровья!

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