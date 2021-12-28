Погода на январь 2022 года в Санкт-Петербурге: Тепло и частая смена погоды

Какой будет погода в январе 2022 года в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Январь 2022 года в Санкт-Петербурге начнется с тепла. Новогодняя ночь ожидается теплой и снежной. Однако не весь месяц пройдет в таком настроении. Ведущий синоптик отдела прогнозов Северной столицы Наталья Мироничева рассказала "КП-Петербург", какой будет погода на январь 2022 года в Санкт-Петербурге.

- Ожидается, что в первой половине января наши районы чаще будут находиться в зоне активной циклонической деятельности. Определяющими погоду в этот период будут как восточные и юго-восточные периферии атлантических циклонов, с которыми в наши районы поступают влажные и теплые воздушные массы, так и тыловые (холодные) части циклонов, "ныряющих" из более высоких широт и приносящие более сухой и морозный воздух Арктики, - рассказала синоптик.

Так, из-за частой смены циклонов и погода будет в Петербурге изменчивая с сильными колебаниями температуры.

Вторая половина января в Петербурге будет более стабильной. Осадков будет меньше, а солнечных дней больше.

В целом январь в Северной столице должен быть теплее, чем по климатической норме в 7 градусов мороза.