От дизайнера до программиста: детям-сиротам в Петербурге помогают получить востребованную профессию. Фото: пресс-служба «Газпром переработка».

ШАНС НУЖЕН КАЖДОМУ

Казалось бы, какая разница, где живет и воспитывается ребенок, в семье или детском доме - работать все равно придется всем. Однако эксперты утверждают, что разница колоссальная. Правильное отношение к работе формируется чуть ли не с пеленок и у воспитанников детских домов с социально-трудовой ориентацией и трудовой мотивацией бывают проблемы. Детям сиротам гораздо сложнее понять, кем они хотят стать, им тяжелее выйти на рынок труда и закрепиться на нем. Получить необходимые профессиональные навыки для вступления в самостоятельную трудовую жизнь воспитанникам Центра содействия семейному воспитанию №3 поможет отделение профессионального обучения. Его торжественно открыли в канун Нового года.

- В сфере профессионального образования сегодня высокая конкуренция, а дети-сироты, к сожалению, не всегда конкурентоспособны. У них есть пробелы в образовании, они не всегда могут адаптироваться к новым условиям. Поэтому получение профессионального образования - это шанс для воспитанников детских домов социализироваться и стать полноценными членами общества. У них будет специальность, работа, а значит, доходы и возможность создать семью, - говорит начальник отдела координации и контроля в сфере опеки и попечительства Комитета по социальной политике Петербурга Ольга Смирнова.

Фото: пресс-служба «Газпром переработка».

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

На новой учебной площадке можно получить одну (а при желании и больше!) из 25 рабочих профессий по разным направлениям. Ребята узнают основы создания и построения бизнеса, 3D-моделирования, парикмахерского искусства, дизайна, и даже познакомятся с основами полиграфии.

- Наши воспитанники попадут в новый технологический мир, который немыслим без передовых технологий. Например, 3D-моделирование сегодня используется практически в каждой профессиональной сфере - архитектуре, строительстве, медицине, образовании, дизайне одежды, обуви и так далее. И ребята не должны бояться этих технологий, они должны знать, как ими пользоваться. Наша задача не просто научить печатать на 3D-принтере. Важно создавать собственные модели с пониманием, зачем они нужны и где их можно применить, - говорит кандидат педагогических наук, преподаватель-методист Валерий Ермилов.

Наставники - представители бизнес-сообщества, помогают ученикам не только освоить теорию, но и знакомят с практической стороной ведения бизнеса. А еще готовят себе потенциальные кадры.

- Специалистов не хватает. Когда человек приходит с улицы, работодателю надо тратить время и деньги на его обучение, не все хотят это делать. А если профессиональная база есть, адаптация на новом рабочем месте пройдет гораздо быстрее. И зарплату молодой специалист будет получать, не как ученик, а как опытный сотрудник, - говорит генеральный директор типографии «Феникс», член Попечительского Совета Мария Швайко.

Фото: пресс-служба «Газпром переработка».

Обучение будет длиться до одного года, в зависимости от выбранной специализации. После обучения проходит аттестация в соответствии с требованиями и ребенок получает свидетельство о профессиональном образовании.

- Наша главная задача - построить правильную жизненную перспективу ребенка и профессиональное обучение играет в этом процессе важную роль. Выйдя из учреждения, которое отчасти заменяет воспитаннику семью, у него будет сформирован багаж знаний, будет профессия, которая поможет начать самостоятельную жизнь, - говорит директор Центра содействия семейному воспитанию №3 Денис Бухаров.

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

Учебные кабинеты, где дети-сироты делают первые шаги на пути к трудоустройству, оборудованы всем необходимым для получения полезных практических навыков. Создать необходимую материально-техническую базу помог верный друг Центра содействия семейному воспитанию - компания «Газпром переработка». Работу по социализации и адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей компания совместно с Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга ведет с 2018 года.

- Это многоуровневая программа социализации. Сначала мы перестроили сам принцип детского дома, создав там обособленные «квартиры» для проживания воспитанников. Так дети быстрее учатся жить самостоятельно. Следующим этапом социализации детей стало их обучение долгосрочному жизненному планированию в формате игры. Профессиональные педагоги и психологи помогали ребятам понять, кем они хотят стать, к чему имеют больший интерес и способности. Создание учебного отделения на базе Центра, стало логичным продолжением программы социализации. На площадке воспитанники могут получить первые профессиональные навыки, с которыми будет проще найти работу и место в жизни, - говорит начальник службы по связям с общественностью и СМИ «Газпром переработка» Юлия Митрофанова.

Фото: пресс-служба «Газпром переработка».

На этом, кстати, сотрудничество города и бизнеса не останавливается. В 2022 году в Петербурге планируется открытие отдельного обучающего кластера, где список профессий для выпускников будет еще шире, а обучение смогут пройти подопечные различных социальных учреждений Северо-Запада.