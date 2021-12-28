Где не нужен QR-код в Санкт-Петербурге до 2 января 2022 года: Куда пустят без сертификата о вакцинации

Где не нужен QR-код в Санкт-Петербурге до 2 января 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В предновогодние выходные и сам Новый год разумеется хочется встретиться с друзьями, отдохнуть, погулять. Однако из-за системы QR-кодов это становится сделать все сложнее. Рассказываем, где не нужен QR-код в Санкт-Петербурге до 2 января 2022 года.

КУДА НЕ НУЖЕН QR-КОД

Власти Петербурга решили отложить введение QR-кодов для кафе, баров и ресторанов, а также непродовольственных магазинов на 2 января, чтобы все успели подготовиться к Новому году и отметить праздник.

Также без QR-кода, но с отрицательным ПЦР-тестом сроком не более 48 часов в Петербурге можно заселиться в гостиницу, сходить в музей или в другое заведение. Тут уже важно уточнять в каждом случае отдельно.

ГДЕ НУЖЕН QR-КОД

С 30 октября в Петербурге система QR-кодов уже действует для посещения кинотеатров, театров, музеев, цирков, концертов и выставок, а также при размещении в гостиницах, хостелах и домах отдыха. С 15 ноября сертификат нужен в бассейн, фитнес центр, другие спортивные залы, а также чтобы посетить торжественную церемонию регистрации брака.

ПОСЛЕ 2 ЯНВАРЯ

Начиная со 2 января 2022 года система QR-кодов будет работать во всех выше перечисленных местах. Однако без сертификата о вакцинации все же можно будет посещать аптеки, автозаправки, продовольственные магазины и магазины, реализующие товары первой необходимости, а также те, у которых нет зала обслуживания. В заведения общественного питания, которые можно будет посещать без QR-кода, входят производственные столовые, а также те, которые располагаются на вокзалах и в аэропорте.