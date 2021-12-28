Вице-губернатор Анатолий Повелий – о заснеженном Петербурге: «Нужно немножко потерпеть»

Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий ответил на все острые вопросы про уборку снега в городе. Фото: Алеся КРУПАНИНА

Вице-губернатор Анатолий Повелий побывал в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM и ответил на самые острые вопросы наших слушателей, в том числе про заснеженную Северную столицу. Чиновник, курирующий сферу ЖКХ в городе, сразу отметил, что поддерживает всех, кто недоволен сроками уборки сугробов. Но тут же подчеркнул: время приносится в жертву экологии, цивилизованному подходу утилизации снега.

- Я тоже недоволен сроками уборки. Но обращаю внимание, что у нас было два залповых снегопада, количество выпавшего снега составило около 25 сантиметров в обоих случаях. Просто на раз-два его собрать и вывезти, утилизировать, не получится. Ведь мы говорим о снегоплавильных пунктах, там осадки прогоняют через фильтры перед тем, как вернуть воду в природу, - отметил вице-губернатор в эфире Радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM.

Как считает Повелий, песко-соляная смесь лучше гранитной крошки и опасных реагентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Свой вопрос задали и ненавистники песко-соляной смеси в городе. Анатолий Повелий парирует – реагенты убивают экологию и всех нас, гранитную крошку попросту не используют из-за регламента и ГОСТа. Вдобавок ливневки в Петербурге могут забиться камушками.

- Никакие реагенты не используем. В период до морозов мы превентивно обрабатываем дорогу 10-процентным соляным раствором. После этого только песко-соляную смесь используем. Но позиция губернатора и большинства петербуржцев, я в этом уверен, в том, что лучше немножко потерпеть. Снег постепенно уберут. Кроме того, наш город очень красив в снежном наряде, - говорит Повелий.

Читатели «КП-Петербург» предложили чиновникам заняться реформами профессии дворника, потому что рабочей силы категорически не хватает. Вице-губернатор заверил, что в 2022 году будут приняты конкретные решения по этой проблеме. По словам Повелия, работу дворника нужно сделать уважаемой и нормально оплачиваемой.

По словам чиновника, сосульки в городе образовались вмиг, буквально за день, что осложнило задачу их сброса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Разброс заработных плат у дворников от 19 333 рублей, что согласитесь, совсем не звучит, до 46 тысяч рублей. На сегодняшний день мы рассматриваем реформу этой отрасли. Например, вопрос предоставления рабочим жилья, для тех, у кого нет дома, - заверил вице-губернатор.

Что касается такого ноу-хау как дворник-шеринг, то оно оправдало себя как форма оперативного привлечения рабочей силы, уверен Анатолий Повелий. Но система зарекомендовала себя только в двух районах, Калининском и Красногвардейском.

- Но есть нюансы. Надо контролировать независимость частных УК. Речь о зачистке всего рынка не идет. Управляйте, но добросовестно. Где есть деньги у УК, люди идут участвовать в дворинг-шеринге. Для кого-то эти 500-600 рублей за пару часов – нормальная прибавка, – убежден Повелий. – У нас есть идея прийти к единому ответственному юридическому лицу, кто будет отвечать за дворовую территорию. Всю ответственность за уборку внутриквартальных территорий оставить можно за городом. Городское учреждение можно будет проконтролировать, без этих аутсорсингов.

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