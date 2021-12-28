«Общественный контроль» нашел сельдь с плесенью в магазинах Петербурга. Узнайте, кто производитель

Не всякая сельдь в петербургских магазинах одинаково полезна. Фото: Артем КИЛЬКИН

Недорогая и вкусная селедка, закатанная в пластмассовые баночки и залитая маслом, быстро разлетается с прилавков, особенно перед Новым годом: из нее ведь можно и бутерброд соорудить и в салат порезать. Однако не всякая сельдь в петербургских магазинах одинаково полезна и безопасна - об этом красноречиво говорят результаты новой проверки городской организации потребителей «Общественный контроль».

БАНКИ С ЖИЗНЬЮ

Пресервы из кусочков филе сельди в масле удобны тем, что перед употреблением в пищу не требуют термической обработки. Открыл банку - ешь на здоровье или используй для приготовления всевозможных блюд и закусок! Однако, как показала экспертиза Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль», не все так просто - кроме ароматной рыбки каждая баночка может таить в себе множество опасностей.

На проверку взяли десять образцов, купленных в трех разных магазинах Санкт-Петербурга. Одним из главных критериев проверки стало наличие в банках с селедкой «другой жизни» - частиц дрожжей и плесени. Они могут завестись в заливке и на кусочках самой селедки, если была нарушена технология изготовления, разгерметизировалась упаковка или не соблюдались условия хранения.

Плесень и лишние дрожжи в селедке нашли в продукции нескольких торговых марок. Фото: spbkontrol.ru

Проверку провалили пресервы торговой марки «Русский буфет» - ТМ «FISH FABRIC», где содержание дрожжей превысило норму в 20 раз, а плесеней - в 450 раз. Производитель также немного преувеличил количество рассола: рыбы и масляной заливки в банке оказалось поровну - по 50%! А еще, несмотря на то что на этикетке было заявлено 150 граммов сельди, на самом деле внутри ее оказалось только 103 грамма.

В другом небезопасном образце пресервов - торговой марки «Рыбная кухня» - плесень превышала норму в 500 раз, а количество дрожжей - в 5,5 раз. Кстати, в прошлом году этот продукт тоже не прошел проверку: производитель не доложил в банку рыбки, указал на этикетке 228 граммов, а по факту оказалось 217. Забавно, что на этот раз с граммовкой все было в порядке, а вот содержание «другой жизни» подкачало.

Кроме этих двух производителей, плесень и лишние дрожжи в селедке нашли в продукции торговых марок «Смоленская коллекция», «Пять океанов», «Атлантика. Морепродукты», «Окей Daily» и «Томилинская».

Конечно, «селедочная» плесень вовсе не такая, которую мы иногда находим под раковиной или в ванной. Это микроскопические грибы. Они никак не влияют на вкус рыбы и ее внешний вид, а потому без специального лабораторного оборудования обнаружить их невозможно. Понимание придет уже постфактум: когда после бутербродика или салатика с плесневелой селедкой появятся симптомы отравления или начнется расстройство желудка.

Только три образца из десяти прошли проверку «Общественного контроля». Фото: spbkontrol.ru

Но не все так плохо! Три образца из десяти прошли проверку «Общественного контроля» без проблем. Это продукция торговых марок «Балтийский берег», «Русское море» и «BONVIDA». Селедку от этих производителей можно покупать без опасений за свое здоровье.

НА ЗАМЕТКУ

КАК ВЫБРАТЬ ПРЕСЕРВЫ

В первую очередь при выборе пресервов для салата или других закусок просят обратить внимание на срок годности и упаковку. Она должна быть целой, без повреждений и сухой.

- При выборе пресервов в пластиковой банке переверните их несколько раз: если заливка начинает сочиться сквозь щель между крышкой и банкой, то, следовательно, упаковка недостаточно герметична, и покупать продукт не стоит, - предупреждает председатель организации «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий. - Прежде чем приобретать пресервы в такой упаковке, надавите пальцем на крышку и поводите по ней в разные стороны: если крышка «гуляет» - значит, опять же герметичность упаковки нарушена, что может стать причиной активного роста микроорганизмов внутри банки. Также продукцию стоит брать только из холодильной витрины, причем желательно не ту, которая стоит на виду, а ту, что в глубине: она, как правило, свежее. И помните: пресервы должны храниться при температуре от 0 до +6 градусов.