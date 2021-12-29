Малая родина: Вадим Сомов - об итогах года и перспективных планах

Генеральный директор ООО «КИНЕФ» Вадим СОМОВ: - Предприятие работает в нормальном режиме. Фото из архива ООО«КИНЕФ».

- Вадим Евсеевич, ковид продолжает бросать вызов человечеству… Как это повлияло на работу Вашего предприятия? Как Вам кажется, можно ли будет вернуться к прежней жизни?

- Мы практически вернулись к тому образу жизни, который вели прежде. На заводе работает 7,3 тысячи человек, из них 80 процентов вакцинированы. Если учесть переболевших за последние полгода, то коллективный иммунитет составит 88 процентов - и это без учета медотводов.

В самом городе Кириши с населением 50 тысяч человек вакцинировано более 36 тысяч. Если не считать детей, которым прививки не делают, это тоже довольно высокий показатель.

- Раньше Вы говорили, что советские методы работают на «КИНЕФе», и это очень помогает в организации производства…

- Безусловно.

- Что-то пришлось изменить?

- С началом пандемии мы были готовы перевести людей на 12-часовые смены, да и сейчас готовы, но этого не понадобилось - предприятие работает в нормальном технологическом режиме.

Ковидный госпиталь в Киришах закрыт, но в самое трудное время мы помогали больнице всем необходимым. Для заводчан сами шили маски, когда их не хватало.

В прошлом году пришлось скорректировать график отпусков, на сегодняшний день при высоком уровне вакцинации все пришло в норму. Традиционные оперативки мы не стали переводить в режим онлайн, по-прежнему проводим их, только не в полном составе. Но командировок в другие регионы стало гораздо меньше.

Фото из архива ООО«КИНЕФ».

- В какой стадии находится Ваш крупный проект - строительство комплекса по переработке тяжелых нефтяных остатков?

- Все идет по графику. Это важный объект, который позволит предприятию выйти на новую ступень развития, увеличить глубину переработки нефти.

Комплекс будет перерабатывать остаток вакуумной перегонки - гудрон - в кокс, сжиженные углеводородные газы, компоненты бензинов и дизельных топлив.

На первом этапе была приобретена лицензия, выполнен базовый проект. В 2022 году планируем начать закупку оборудования, а пуск комплекса намечен на 2025-2026 годы.

-Когда началась пандемия, многие перешли на цифровые технологии, удаленную работу. Насколько для Вас это актуально, удобно?

- Нет, это невозможно. На заводе работать надо! У нас непрерывное производство, и кого мы направим на удаленку: оператора, машиниста, слесаря?.. Это исключено и для сотрудников заводоуправлений.

На КИНЕФе действует абсолютный запрет на внешний доступ к технологической компьютерной сети предприятия. Мы очень тщательно оберегаем свою информационную инфраструктуру. Ежегодно отражаем большое количество хакерских атак. Для этого у нас трудится специальное управление информационной безопасности.

- А как строится природоохранная политика предприятия?

- Завод выполняет экологические требования в полном объеме.

Для очистки сточных вод используются современные очистные сооружения, через которые проходят и стоки всего города Кириши. А для очистки воды, задействованной в производственных процессах, есть специальные отстойные пруды. Их общая площадь больше, чем территория самого завода! Вода, которую мы ежегодно сбрасываем из них в реку Волхов, чище, чем вода самого Волхова.

И еще стоит отметить, что мы работаем на природном газе, поэтому у нас фактически нет выбросов в атмосферу.

- Существует ли сейчас проблема с подготовкой квалифицированных рабочих кадров для завода?

- Мы плодотворно взаимодействуем с Киришским политехническим техникумом, у нас действует совместная программа подготовки рабочих кадров и инновационного развития техникума. Ежегодно студенты этого учебного заведения проходят на предприятии производственную практику, а в дальнейшем по ее итогам имеют возможность трудоустройства на предприятие.

- В канун Нового года что Вы пожелаете сотрудникам КИНЕФа и всем жителям России? И что бы Вы пожелали лично себе?

- Счастья, здоровья, удачи, благополучия! А предприятию - безаварийности, и себе - безаварийности, потому что я лично несу ответственность за жизни людей.

Фото из архива ООО«КИНЕФ».

Водное поло - наш спорт

Генеральный директор ООО «КИНЕФ» Вадим Евсеевич Сомов всегда подчеркивает, что для него не существует никакого места, кроме первого - и в жизни, и в спорте. Такие же максималистки выступают и за киришскую команду по водному поло «КИНЕФ-Сургутнефтегаз», которая за минувший год пополнила свою уникальную коллекцию золотыми медалями чемпионата России (19-й раз подряд!) и кубком LEN Trophy.

В новом ватерпольном сезоне киришанки вновь успешно стартовали в национальном чемпионате, вошли в четвертьфинал Евролиги 2021/22, а затем в Афинах боролись с греческим «Олимпиакосом» за Суперкубок Европы.

- Команда значительно обновилась, в межсезонье ушло несколько лидеров, в том числе многолетний капитан Евгения Соболева, Анастасия Симанович… - рассказывает генеральный директор ООО «КИНЕФ» В. Е. Сомов.

- Вы были в Афинах вместе с командой. Как Вы оцениваете ее игру?

- Девчонки достойно боролись, играли хорошо, у них глаза горят, они работают по-настоящему. Два периода вели в счете. Потом «провалились» немножко. Пять мячей подряд пропустили из-за собственных ошибок. Но нельзя забывать, что у нас несколько ватерполисток в возрасте 17-18 лет! И к тому же «Олимпиакос» недавно купил четырех мощнейших игроков.

«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» - 19-кратный чемпион России! Фото из архива команды.

У команды был напряженный период. Почти месяц девчонки отсутствовали дома, все время были в дороге. Сначала - очередной тур чемпионата России, где они всех разгромили. Потом уехали в Италию, где тоже задачу выполнили - вошли в восьмерку четвертьфиналистов Евролиги. И затем уже игра в Греции за Суперкубок.

- Не помешала ли команде шумная поддержка фанатов «Олимпиакоса»?

- Стоит признать, что болеть греки умеют! Но на наших девочек такой психологический прессинг не действует!

- Что Вы можете назвать главным достижением года? Победу в LEN Trophy? Это единственный кубок, которого у «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» еще не было.

- Мы уже много лет участвуем в евротурнирах и постоянно в четверке сильнейших. Два года - в 2017 и 2018 - побеждали в Евролиге, брали Суперкубок, в 2020-м вновь должны были играть в финальной четверке лучших команд Старого Света, но турнир отменили из-за пандемии. И кубок LEN Trophy - действительно, последний трофей, которого у нас еще не было.

- После Олимпиады сезон всегда сложный, происходит смена поколений…

-После Игр в Лондоне у нас тоже несколько лидеров ушло, но мы же не отдали первое место в чемпионате страны.

Во время матча чемпионата России нового ватерпольного сезона. Слева - главный тренер команды «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» Александр Нарица. Фото из архива команды.

- Проблем с подготовкой резерва команде «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» в Киришах не возникает?

- У нас шесть спортивных классов, все задействованы на полную мощь. Могу сказать, что молодые игроки вписались в команду, нормально работают. Например, у Анны Карнаух есть две достойные замены, хотя ей самой только 28 лет. Вратарская бригада в «КИНЕФ-Сургутнефтегазе» мощная.

Единственное, считаю, что в последние годы мы замкнулись только на девчонках из Киришей. Это неправильно. Тренеры у нас отличные, но звездочки рождаются по всей стране, их надо «вылавливать».

Из киришанок настоящими звездами стали Анастасия Симанович, Надежда Глызина, Евгения Соболева, Анна Карнаух, но это только часть команды, она состоит из 15-20 человек.

Чтобы развивать водное поло в стране, следует не покупать уже готовых игроков, а брать и воспитывать ватерполисток с юного возраста. Для этого детьми у нас занимается великий тренер Борис Никитич Попов, который привел сборную страны к победе на Олимпиаде-80.

У обновленной команды задача прежняя - только победа! Фото из архива команды.

- А у Вас есть какой-то любимый из этих 19 золотых сезонов, самый запоминающийся?

- Конечно, самое тяжелое - первое золото… Но победы нельзя делить на любимые и остальные. Это все равно, что делить собственных детей: как можно сказать, кого любишь больше?!