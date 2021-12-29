Работа ЗАГСов в новогодние праздники 2022 в Санкт-Петербурге: График работы

Как будут работать ЗАГСы в новогодние праздники в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новогодние каникулы - прекрасное время для того, чтобы устроить себе как можно больше праздников. Однако жениться вряд ли получится. Рассказываем, как будет организована работа ЗАГСов в новогодние праздники 2022 в Санкт-Петербурге.

По данным Смольного отделы регистрации актов гражданского состояния Колпинского, Петродворцового и Пушкинского районов, а также Секторы записи актов гражданского состояния Кронштадтского и Курортного районов проведут приём граждан только 8 января 2022 года с 9:30 до 17:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов. Дворцы бракосочетания работать в это время не собираются.

Также отдел регистрации актов гражданского состояния о смерти будет работать 3, 4, 5, 6 января 2022 года. Прием граждан будет проходить с 9.30 до 17.00 без перерыва на обед.