Станислав Завидонов умер на 88-м году жизни. Фото: ФК "Зенит".

Еще одну жизнь известного человека унес 2021 год. Печальная для всех поклонников спорта весть пришла из Санкт-Петербурга. 28 декабря умер Станислав Завидонов, бывший полузащитник «Зенита» и сборной СССР.

- 28 декабря не стало Станислава Завидонова. Легендарный полузащитник «Зенита» скончался на 88-м году жизни, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. - Футбольный клуб «Зенит» приносит искренние соболезнования родным и близким Станислава Петровича Завидонова.

Причина смерти бывшего игрока не сообщается, время и место похорон будут объявлены позднее.

Справка «КП»:

Станислав Завидонов родился в 1934 году в Канске (Красноярский край). За «Зенит» начал играть в 1957 году, став одним из лидеров команды. С 1959 года Заводонов вызывался в олимпийскую сборную СССР. В матче против Бразилии полузащитник персонально играл против Пеле.

В чемпионатах СССР Станислав Завидонов забил 31 мяч. В 1962 году он был признан лучшим центральным полузащитником.

В 1967 году закончил карьеру игрока, став тренером. С 1988 по 1989 годы Завидонов возглавлял «Зенит», а последующие два был вице-президентом клуба.

«Комсомольская правда» присоединяется к соболезнованиям близким Станислава Завидонова.

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