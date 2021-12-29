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Общество29 декабря 2021 9:31

Откровения продавцов новогодних елок: «Есть три типа покупателей - дотошные, мужья и скряги»

«Комсомолка» пообщалась с торговцами и выяснила, как работает сезонный бизнес
Никита НЕСТЕРОВ
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Цены на хозяек торжества варьируются от 1000 рублей за российскую до 6500 за заграничную.

Цены на хозяек торжества варьируются от 1000 рублей за российскую до 6500 за заграничную.

За десять дней до Нового года в Петербурге начали открываться елочные базары. Всего власти Северной столицы определили восемьдесят точек для продажи рождественских деревьев. «Комсомолка» прошлась по базарам и выяснила, откуда к нам привозят елки, сколько можно заработать продавцу за предновогоднюю неделю и почему этот елочный сезон оказался не очень удачным.

ДЕРЕВЬЯ ВЕЗУТ ИЗ ПЕРМИ

Объявлений о наборе на работу елочными торговцами немного: как правило, продавцов находят по знакомству. Но к владельцу бизнеса Григорию мы приехали под видом соискателя. Собеседование проходило прямо в вестибюле станции метро «Кировский завод». Выйти на работу и попробовать поторговать елками день, другой не получилось: предприниматель искал сотрудника сразу на всю предпраздничную неделю.

- Занимаюсь елочным бизнесом много лет. У меня несколько точек в Невском и Колпинском районах. Елки планирую продавать по 1000 рублей за метр. Лапник - 100 рублей за ветку. Почем будут подставки, пока не решил. Оклад продавцу - 1000 рублей за выход плюс премия - 100 рублей за каждое проданное дерево. У конкурентов условия аналогичные. В итоге сотрудник на точке сможет получить 30-40 тысяч рублей за неделю. Примерно столько же каждая точка приносит в день, - рассказывает Григорий.

С каждой точки при бойкой торговле можно получить 30-40 тысяч рублей ежедневно.

С каждой точки при бойкой торговле можно получить 30-40 тысяч рублей ежедневно.

Фото: Олег ЗОЛОТО

От нового сотрудника предприниматель требует встречных гарантий - оставить что-нибудь в залог. Например, паспорт… Условия странные, но понять бизнесмена можно: бывало, что сотрудник просто не выходил на работу и отключал телефон.

В этом году цена на елочки подскочила примерно на 200 рублей. В декабре 2020 года их продавали по 800-1000 «деревянных» за метр, а теперь стоимость варьируется от 1000 до 1200 рублей. Впрочем, самый распространенный ценник остается неизменным: 1000 рублей за лесную красавицу.

- Закупочная цена составляет около 200 рублей. Но партию еще надо привезти из Пермского края. Почему оттуда? Да потому что наши ленинградские елки хуже: не такие пушистые, осыпаются быстро. Плюс нужно заплатить продавцу, - объясняет Григорий. - Прибыль бывает неплохой, но и затраты солидные.

МОРОЗ РАСПУГАЛ ПОКУПАТЕЛЕЙ

В Петроградском районе в этом декабре открылся только один базар. Елками торгуют на пересечении Большой Пушкарской и Пионерской улиц. Рамис - невысокий мужчина кавказской внешности, с выразительными глазами - вышел продавать елки впервые. Мороз пережидает в машине, припаркованной неподалеку.

- У нас цены: от 1000 рублей за метровое дерево, до 3000 рублей за большое. Привозим из Перми. Я вышел в этом году торговать в первый раз и очень расстроен: обещали, что покупателей будет больше. А ведь это единственная точка на весь район! Лучший результат - двенадцать деревьев за день, но обычно продаем по десять, - сокрушается Рамис.

А вот Юрию - сотруднику базара на острове Новая Голландия - спрятаться от мороза некуда: весь день на улице. Но холод мужчине не страшен, ведь Юрий - заядлый рыбак и знает, как одеться, чтобы не околеть. Единственное, что смущает торговца, - продажи: за четыре года его работы этот декабрь оказался самым неудачным.

- Пик продаж - это последние четыре дня перед праздниками. Сейчас он как раз начинается, но дела идут не очень. Видимо, покупателей отпугивает мороз. В прошлом году, тоже кризисном и ковидном, клиентов было гораздо больше, - отмечает продавец.

Пик продаж - это последние четыре дня перед праздниками.

Пик продаж - это последние четыре дня перед праздниками.

Фото: Олег ЗОЛОТО

ЕЛКА ЗАМОРСКАЯ, НИДЕРЛАНДСКАЯ

Ассортимент на последней точке, Новой Голландии, куда разнообразней, чем на предыдущих. Юрий продает ели и пихты не только из России, но и импортные деревья с разных уголков Европы.

- Дания, Нидерланды, Сербия. Конечно, деревья оттуда тяжелее ввозить из-за пандемии. Некоторые продаются прямо в горшках вместе с корнями. Их можно после праздников убрать на балкон, а летом высадить на даче, - объясняет Юрий.

Цены на заграничную хвою соответствующие. За одно дерево можно заплатить до 6500 рублей. Но есть и бюджетные варианты - правда, елочка за 500 рублей совсем кроха.

- Кстати, в обычное время я работаю в сфере транспорта, - продолжает Юрий. - А это так, дополнительная копеечка перед праздниками. Даже владельцев бизнеса елки не обеспечивают весь год. Да и на полгода, честно говоря, не хватит. Это раньше на елках состояния колотили... А вообще, многое зависит от продавца, вы поставьте сюда школьника - так у него ни одного дерева не купят. Главное в нашем деле - уметь общаться.

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На каждый товар найдется купец

Секрет успешной торговли елками не только в адресе точки, но и в индивидуальном подходе.

- Накидываться на потенциальных клиентов не надо, но и отвечать односложно, без эмоций не стоит: к каждому свой подход. Есть разные типажи клиентов. Может прийти дотошный дедушка, который будет спрашивать, откуда елка, почему такая цена. Есть мужики, которых жена за праздничным деревом оправила, - им лишь бы поручение выполнить, они даже не смотрят, что покупают. Третий типаж - скряги: приезжают на роскошных автомобилях в брендовой одежде, а потом начинают торговаться, - рассказывает коммерсант Григорий. - Но на каждую елку найдется свой покупатель.

- Даже на однобокую? - интересуемся.

- Конечно! Это же идеальный вариант, чтобы поставить в угол.

БУДЬ В КУРСЕ

Как выбрать елку на базаре:

- Заготавливать деревца на продажу компании начинают в начале декабря. Открываются базары не раньше двадцатого числа, и срубленные елки все это время хранятся на складах. Но даже на холоде она живет недели две-три, поэтому первый «оборот» лучше пропускать. Оптимально отправляться на базары тогда, когда заранее заготовленные елки распродадут: так шанс заполучить свежее деревце выше.

- Елки в сетке покупать не стоит. Бывает, что продавцы заматывают в нее неликвид. А самое обидное, что доказать обман не получится.

- Дома елку надо поставить в ведро с мокрым песком и раз в день-два опрыскивать водой. Так она может без проблем простоять две-три недели.

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