Откровения продавцов новогодних елок: «Есть три типа покупателей - дотошные, мужья и скряги»

Цены на хозяек торжества варьируются от 1000 рублей за российскую до 6500 за заграничную.

За десять дней до Нового года в Петербурге начали открываться елочные базары. Всего власти Северной столицы определили восемьдесят точек для продажи рождественских деревьев. «Комсомолка» прошлась по базарам и выяснила, откуда к нам привозят елки, сколько можно заработать продавцу за предновогоднюю неделю и почему этот елочный сезон оказался не очень удачным.

ДЕРЕВЬЯ ВЕЗУТ ИЗ ПЕРМИ

Объявлений о наборе на работу елочными торговцами немного: как правило, продавцов находят по знакомству. Но к владельцу бизнеса Григорию мы приехали под видом соискателя. Собеседование проходило прямо в вестибюле станции метро «Кировский завод». Выйти на работу и попробовать поторговать елками день, другой не получилось: предприниматель искал сотрудника сразу на всю предпраздничную неделю.

- Занимаюсь елочным бизнесом много лет. У меня несколько точек в Невском и Колпинском районах. Елки планирую продавать по 1000 рублей за метр. Лапник - 100 рублей за ветку. Почем будут подставки, пока не решил. Оклад продавцу - 1000 рублей за выход плюс премия - 100 рублей за каждое проданное дерево. У конкурентов условия аналогичные. В итоге сотрудник на точке сможет получить 30-40 тысяч рублей за неделю. Примерно столько же каждая точка приносит в день, - рассказывает Григорий.

С каждой точки при бойкой торговле можно получить 30-40 тысяч рублей ежедневно. Фото: Олег ЗОЛОТО

От нового сотрудника предприниматель требует встречных гарантий - оставить что-нибудь в залог. Например, паспорт… Условия странные, но понять бизнесмена можно: бывало, что сотрудник просто не выходил на работу и отключал телефон.

В этом году цена на елочки подскочила примерно на 200 рублей. В декабре 2020 года их продавали по 800-1000 «деревянных» за метр, а теперь стоимость варьируется от 1000 до 1200 рублей. Впрочем, самый распространенный ценник остается неизменным: 1000 рублей за лесную красавицу.

- Закупочная цена составляет около 200 рублей. Но партию еще надо привезти из Пермского края. Почему оттуда? Да потому что наши ленинградские елки хуже: не такие пушистые, осыпаются быстро. Плюс нужно заплатить продавцу, - объясняет Григорий. - Прибыль бывает неплохой, но и затраты солидные.

МОРОЗ РАСПУГАЛ ПОКУПАТЕЛЕЙ

В Петроградском районе в этом декабре открылся только один базар. Елками торгуют на пересечении Большой Пушкарской и Пионерской улиц. Рамис - невысокий мужчина кавказской внешности, с выразительными глазами - вышел продавать елки впервые. Мороз пережидает в машине, припаркованной неподалеку.

- У нас цены: от 1000 рублей за метровое дерево, до 3000 рублей за большое. Привозим из Перми. Я вышел в этом году торговать в первый раз и очень расстроен: обещали, что покупателей будет больше. А ведь это единственная точка на весь район! Лучший результат - двенадцать деревьев за день, но обычно продаем по десять, - сокрушается Рамис.

А вот Юрию - сотруднику базара на острове Новая Голландия - спрятаться от мороза некуда: весь день на улице. Но холод мужчине не страшен, ведь Юрий - заядлый рыбак и знает, как одеться, чтобы не околеть. Единственное, что смущает торговца, - продажи: за четыре года его работы этот декабрь оказался самым неудачным.

- Пик продаж - это последние четыре дня перед праздниками. Сейчас он как раз начинается, но дела идут не очень. Видимо, покупателей отпугивает мороз. В прошлом году, тоже кризисном и ковидном, клиентов было гораздо больше, - отмечает продавец.

Пик продаж - это последние четыре дня перед праздниками. Фото: Олег ЗОЛОТО

ЕЛКА ЗАМОРСКАЯ, НИДЕРЛАНДСКАЯ

Ассортимент на последней точке, Новой Голландии, куда разнообразней, чем на предыдущих. Юрий продает ели и пихты не только из России, но и импортные деревья с разных уголков Европы.

- Дания, Нидерланды, Сербия. Конечно, деревья оттуда тяжелее ввозить из-за пандемии. Некоторые продаются прямо в горшках вместе с корнями. Их можно после праздников убрать на балкон, а летом высадить на даче, - объясняет Юрий.

Цены на заграничную хвою соответствующие. За одно дерево можно заплатить до 6500 рублей. Но есть и бюджетные варианты - правда, елочка за 500 рублей совсем кроха.

- Кстати, в обычное время я работаю в сфере транспорта, - продолжает Юрий. - А это так, дополнительная копеечка перед праздниками. Даже владельцев бизнеса елки не обеспечивают весь год. Да и на полгода, честно говоря, не хватит. Это раньше на елках состояния колотили... А вообще, многое зависит от продавца, вы поставьте сюда школьника - так у него ни одного дерева не купят. Главное в нашем деле - уметь общаться.

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На каждый товар найдется купец

Секрет успешной торговли елками не только в адресе точки, но и в индивидуальном подходе.

- Накидываться на потенциальных клиентов не надо, но и отвечать односложно, без эмоций не стоит: к каждому свой подход. Есть разные типажи клиентов. Может прийти дотошный дедушка, который будет спрашивать, откуда елка, почему такая цена. Есть мужики, которых жена за праздничным деревом оправила, - им лишь бы поручение выполнить, они даже не смотрят, что покупают. Третий типаж - скряги: приезжают на роскошных автомобилях в брендовой одежде, а потом начинают торговаться, - рассказывает коммерсант Григорий. - Но на каждую елку найдется свой покупатель.

- Даже на однобокую? - интересуемся.

- Конечно! Это же идеальный вариант, чтобы поставить в угол.

БУДЬ В КУРСЕ

Как выбрать елку на базаре:

- Заготавливать деревца на продажу компании начинают в начале декабря. Открываются базары не раньше двадцатого числа, и срубленные елки все это время хранятся на складах. Но даже на холоде она живет недели две-три, поэтому первый «оборот» лучше пропускать. Оптимально отправляться на базары тогда, когда заранее заготовленные елки распродадут: так шанс заполучить свежее деревце выше.

- Елки в сетке покупать не стоит. Бывает, что продавцы заматывают в нее неликвид. А самое обидное, что доказать обман не получится.

- Дома елку надо поставить в ведро с мокрым песком и раз в день-два опрыскивать водой. Так она может без проблем простоять две-три недели.

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