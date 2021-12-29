Лечит детей и спасает животных: Мальчик из Петербурга пятый год отдает свои игрушки на благотворительность

Костя первым в семье занялся благотворительностью и сподвиг на это родителей ФОТО: соцсети

Перед Новым годом все вспоминают про то, что мир полон чудес, и изо всех сил стараются стать “хорошими мальчиками и девочками”, чтобы получить желанный подарок от Деда Мороза. А некоторые помнят о добрых делах на протяжении всего года! Так, 14-летний петербуржец Костя Башилов уже пятый год жертвует свои любимые игрушки на благотворительность.

- У нас совсем недалеко от дома есть магазин, куда ты можешь принести свои вещи, а деньги с их продажи пойдут в приюты и другие благотворительные организации. Мы раньше туда периодически заглядывали, а потом Костя стал постоянно там пропадать, - рассказала “КП-Петербург” мама Кости Мария Батаковская.

Сам мальчик свой поступок подвигом не считает ФОТО: соцсети

- Мне игрушки дарят или просто покупают, но долго ими пользоваться же не будешь. Ты один раз пазл собрал, больше не станешь, а кому-то эти деньги нужнее. Я, честно говоря, не знаю, куда именно уходят деньги с продажи моих игрушек, главное, что на хорошее дело, - говорит Костя Башилов.

Сначала родители не охотно соглашались на то, чтобы "Комсомолка" написала про Костю, чем-то необычным они поступок сына не считают. Но за эти четыре с половиной года мальчик успел собрать 11 тысяч рублей.

Как сообщили в самом магазине, деньги с продажи его вещей и игрушек были отправлены как в приюты, так и в детские центры реабилитации, поэтому для многих юный петербуржец стал собственным добрым волшебником.

Деньги с продажи вещей Кости уходят в разные благотворительные организации ФОТО: соцсети

- У нас в магазине Костю очень любят, он приносит к нам не только игрушки, но и интересные истории, положительные эмоции. Среди игрушек, которые он нам отдает, в основном, пазлы, головоломки, конструкторы, - делится руководитель благотворительного сервиса “БлагоДаря” Елена Гаенко.

До появления Кости в семье благотворительностью никто не занимался, но сейчас он подключает к этому и родителей, они тоже иногда заглядывают в магазин в качестве дарителей. А работники благотворительного сервиса думают, что юный петербуржец - тот, на кого должны равняться остальные.