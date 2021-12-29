Работа поликлиник и больниц в новогодние праздники 2022 в Санкт-Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В новогодние выходные медицинские учреждения Северной столицы будут работать по измененному графику. Большинство медицинских услуг будут доступны, однако не каждый день. Рассказываем, как будут работать поликлиники и больницы в новогодние праздники 2022 в Санкт-Петербурге с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.

С 30 декабря по 9 января в Петербурге будут работать 503 выездные бригады скорой медицинской помощи, в том числе 35 специализированных.

Участковая служба поликлиник будет работать в режиме «рабочего дня», прием врачей-специалистов будет осуществляться с 9.00 до 15.00 в одной из взрослых поликлиник района по графику. Также в городе будут работать детские поликлиники, травмпункты, стоматологии и дежурные службы. Однако по измененному графику, который можно посмотреть для каждого района по ссылке. В поликлиниках будет работать усиленный дежурный состав.

Экстренная и неотложная стоматологическая помощь будет организована круглосуточно в городских стоматологических поликлиниках - №12, №20 и №32.

Также в этот период в Петербурге будут работать 15 лабораторий ПЦР-диагностирования, чтобы обеспечивать бесперебойный процесс лабораторного сопровождения лечебного процесса.

Также будут продолжать работать КТ-центры, куда пациентов будет доставлять в праздники специально оборудованное такси. Будет продолжена вакцинация от коронавирусной инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пункты вакцинации от коронавируса на новогодние праздники 2022 в Санкт-Петербурге: Адреса и график работы прививочных пунктов

Рассказываем, как будут работать пункты вакцинации от коронавируса на новогодние праздники 2022 в Санкт-Петербурге (подробности)