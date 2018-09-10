2018-09-10T09:01:23+03:00
Спорт

Маркизио рассказал о впечатлениях от первой игры за «Зенит»

Вчера итальянский новичок команды дебютировал в составе петербуржцев
Петр КИБЕР
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Маркизио рассказал о впечатлениях после дебюта за "Зенит". Фото: ФК "Зенит"/Вячеслав ЕвдокимовМаркизио рассказал о впечатлениях после дебюта за "Зенит". Фото: ФК "Зенит"/Вячеслав Евдокимов
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Накануне, 9 сентября, на стадионе «Санкт-Петербург» состоялся товарищеский матч между петербургским «Зенитом» и алматинским «Кайратом». Эта игра стала знаменательной не только потому, что в Северную столицу вернулся Андрей Аршавин, который был капитаном казахстанской команды, но и из-за дебюта в составе сине-бело-голубых итальянского полузащитника Клаудио Маркизио.

- Великолепная, просто изумительная атмосфера, к тому же мы победили. Был удивлен, увидев столько болельщиков на товарищеском матче,- приводит слова игрока пресс-служба «Зенита».

Игрока поразило, что на стадионе присутствовали больше 40 тысяч зрителей.

Что касается игровых впечатлений, то пока Маркизио только вливается в тренировочный процесс. Он уже понял, что в российском чемпионате необходима хорошая физическая форма, поэтому будет работать в этом направлении особенно усиленно.

Напомним, что контрольная игра «Зенита» с «Кайратом» завершилась победой петербуржцев со счетом 1:0. Гол забил Себастьян Дриусси.

Клаудио Маркизио вышел на поле за 10 минут до конца матча.

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