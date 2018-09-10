Дукалиса «забодали»: На площади Восстания в аварию попал Сергей Селин

10 Сент. 11:56 2018-09-10T13:40:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодняшнее утро не задалось у известного актера Сергея Селина. В машину Дукалиса из «Улиц разбитых фонарей» въехал «Хендай Солярис». ДТП произошло в понедельник, 10 сентября, около 11 часов утра.

- Не обращайте внимания. Кино снимают, - шутят пользователи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Но самому актеру сейчас совсем не до веселья. Дело даже не в побитой машине – удар был совсем небольшим и задняя часть джипа Селина практически не пострадала, а отличии от передка въехавшего в него «бюджетника», а в том, что из-за ожидания ГИБДД будет потеряно время.

К тому же, как сообщил корреспонденту «КП-Санкт-Петербург» сам актер, он ехал в машине с женой. Супруги оправились в магазин купить парту для дочери-школьницы, и тут такая неприятность.

Учитывая, что ДТП произошло прямо на площади Восстания, которая всегда загружена транспортом, а уж в час пик и особенно, то на подъездах сразу начали образовываться пробки. Затруднения возникли на Невском и Лиговском проспектах.

О пострадавших в результате аварии актер не рассказал, судя по всему, побито было только железо.