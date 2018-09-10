2018-09-10T14:51:28+03:00
Происшествия

Ограждением, упавшим на мигранта у Единого центра документов, занимается полиция

Приезжего из Ближнего Зарубежья доставили в больницу с множеством переломов
Анна ПОСЛЯНОВА
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Подтвердить или опровергнуть это в Едином центре документов не смогли. Фото: Единый центр документовПодтвердить или опровергнуть это в Едином центре документов не смогли. Фото: Единый центр документов
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Несчастным случаем у Единого центра документов заинтересовалась полиция. В субботу, 8 сентября, у дома №10 по улице Красного Текстильщика рухнуло металлическое ограждение. Под ним оказался человек – 53-летний приезжий из Таджикистана.

– Утром 8 сентября утром в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что в тот же день от дома №10 по улице Красного Текстильщика с травмами в больницу забрали гражданина одной из стран Ближнего Зарубежья, – рассказал «Комсомолке» начальник пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко. – Травмы получены в результате падения металлического ограждения. По данному факту проводится проверка.

У иностранца – травмы позвоночника, груди и живота, переломы левой ноги и двух ребер. Его состояние медики НИИ скорой помощи оценивают как среднее.

– На нашей территории ограждений нет, – сообщили «Комсомолке» в Едином центре документов. – Полиция, видимо, имеет в виду инцидент на Кирочной улице. Но то ограждение к нам не имеет никакого отношения.

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