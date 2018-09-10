2018-09-10T17:59:12+03:00
Общество

Пулково примет крупнейший пассажирский самолет в мире

Аэробус со спальными каютами и СПА прилетит из Дубая
Анна ПОСЛЯНОВА
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Аэробус двухпалубный, с трехклассной компоновкой, на 519 пассажировАэробус двухпалубный, с трехклассной компоновкой, на 519 пассажировФото: Александр ГЛУЗ
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Самый большой пассажирский авиалайнер в мире Airbus A380-800 впервые приземлится в Пулкове. Флагманский борт «Эмирейтс» выполнит пять рейсов из Дубая в Петербург и обратно с 25 по 29 октября.

– Встреча крупнейшего и одного из самых технически совершенных бортов в мире – это историческое событие для всего Северо-Запада России, – отметил коммерческий директор управляющей компании аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы» Евгений Ильин. – Уверен, пассажиры высоко оценят исключительный уровень сервиса и комфорта и надолго запомнят путешествие из Петербурга в Дубай на этом современном самолете.

Аэробус двухпалубный, с трехклассной компоновкой (эконом, бизнес, первый). Внутри с комфортом размешаются 519 пассажиров. В первом классе каждому предлагают спальную каюту с душем СПА. Бизнес-класс почивает в креслах-кроватях. На борту работает зона отдыха с баром. Весь салон покрывает Wi-Fi.

Из-за габаритов судна принять его может не каждый аэропорт. Но взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и перроны Пулкова к арабскому гиганту готовы.

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