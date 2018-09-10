В Петербурге открылся инновационный хлебный завод

10 Сент. 20:53 2018-09-10T20:53:54+03:00

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В День промышленности Санкт-Петербурга, который отмечают сегодня, 10 сентября, в городе открылся новый хлебный завод. Инновационное предприятие появилось в Приморском районе, на площадке «Новоорловская» особой экономической зоны «Санкт-Петербург».

На фабрике будут производить сухие закваски по современным российским технологиям, полностью из отечественных натуральных ингредиентов. Специалисты уверены, что родные сухие смеси положительно скажутся на качестве хлебобулочных и кондитерских изделий. Кроме того, они сэкономят финансы и создадут рабочие места (их на предприятии 176).

– Петербургская промышленность вышла на новый виток индустриализации, – сказал на открытии завода губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. – В прошлом году мы открыли 24 новых производства, в этом – десять, еще не менее десяти будет открыто до конца года. Наш город – лидер инновационного развития России, создания «фабрик будущего».