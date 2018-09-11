2018-09-11T08:46:02+03:00
Общество

Прорыв трубы на площади Ленина будут устранять почти месяц

Дырявые коммуникации помешают провести запланированные акции у Финляндского вокзала
Петр КИБЕР
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Почти месяц будут ремонтировать прохудившуюся трубу на площади Ленина. Фото: vk.com/spb_todayПочти месяц будут ремонтировать прохудившуюся трубу на площади Ленина. Фото: vk.com/spb_today
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Рядовая коммунальная авария, которая произошла в Петербурге в начале сентября, стала причиной споров, раздоров и политического противостояния. Прорыв трубы на улице Комсомола, у площади Ленина, привел к тому, что городские власти попросили организаторов протестных акций 9 и 16 сентября перенести их в Удельный парк. Те отказались.

- Второй подряд согласованный митинг против изменений в пенсионном законодательстве у Финляндского вокзала под угрозой срыва,- написал депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский на своей странице в соцсети.

По словам парламентария, ранее городские власти заявляли, что ремонт прорыва трубы завершится 13 числа, однако позднее, ссылаясь на «Водоканал», перенесли завершение работ на самый конец месяца.

До 30 сентября на площади Ленина убедительно просят не проводить никаких массовых мероприятий.

9 числа сторонники Навального не услышали Смольный и вышли на митинг, который закончился столкновениями с полицией и беспорядками. Следующая акция, с участием партий «Яблоко», ЛДПР, «Партии Роста», «Парнаса» и прочих, намечена на 16 число. Ее организаторы, по словам Бориса Вишневского, также пока не намерены перебазироваться в Удельный парк.

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