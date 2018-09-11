2018-09-11T11:19:54+03:00
Общество

Между Софийской улицей и Обухово грибник нашел человеческий череп

Покрытые мхом останки человека лежали в лесополосе Фрунзенского района города
Петр КИБЕР
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В Промзоне Фрунзенского района Петербурга грибник нашел череп.В Промзоне Фрунзенского района Петербурга грибник нашел череп.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Оказывается, что и в черте Петербурга, в промышленном районе можно искать грибы. Правда, не факт, что находки будут приятные. Так, накануне, 10 сентября, житель Фрунзенского района наткнулся в лесополосе на покрытый мхом череп. Мужчина сразу вызвал на место полицию.

- Останки лежали среди деревьев неподалеку от дома номер 16 по Грузовому проезду, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Эксперты, осматривавшие кости определили, что череп сохранился лишь частично. На нем полностью отсутствуют мягкие ткани, кожа, волосы и прочее.

Сейчас останки перевезены в морг, где специалисты постараются установить личность человека, кому принадлежал череп, а также причины его смерти.

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