Между Софийской улицей и Обухово грибник нашел человеческий череп

11 Сент. 11:02 2018-09-11T11:19:54+03:00

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Оказывается, что и в черте Петербурга, в промышленном районе можно искать грибы. Правда, не факт, что находки будут приятные. Так, накануне, 10 сентября, житель Фрунзенского района наткнулся в лесополосе на покрытый мхом череп. Мужчина сразу вызвал на место полицию.

- Останки лежали среди деревьев неподалеку от дома номер 16 по Грузовому проезду, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Эксперты, осматривавшие кости определили, что череп сохранился лишь частично. На нем полностью отсутствуют мягкие ткани, кожа, волосы и прочее.

Сейчас останки перевезены в морг, где специалисты постараются установить личность человека, кому принадлежал череп, а также причины его смерти.