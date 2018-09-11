Петербургские вдовы героев смогут получить по миллиону рублей

11 Сент. 13:06 2018-09-11T13:39:01+03:00

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Сегодня, 11 сентября, под руководством Вячеслава Макарова на свое первое заседание после летнего перерыва собрались депутаты городского Законодательного Собрания. В череде рассматриваемых предложений парламентарии приняли одно, касающееся материальной помощи вдовам героев России. Так, в первом чтении, народные избранники одобрили изменение в законе, которое позволит выдавать материальную компенсацию в размере одного миллиона рублей.

- Согласно действующему федеральному законодательству, вдовы Героев и кавалеров ордена Славы имеют право на бесплатный земельный участок под строительство или садоводство. Однако в Петербурге свободных участков уже не осталось, - заявил полномочный представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков.

Чтобы не лишать людей положенных им по закону привилегий, было предложено вместо земли давать компенсацию. Тогда каждый сможет сам решить, что ему нужнее, участок или деньги.

Стоит отметить, что для получения льгот вдова героя России должна прожить в Петербурге не менее пяти лет и не состоять в другом браке.