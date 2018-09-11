В Ленинградской области погиб водитель, чей бензовоз опрокинулся на мосту через Вуоксу

11 Сент. 13:25 2018-09-11T13:25:52+03:00

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Серьезная авария произошла сегодня, 11 сентября, в Ленинградской области. Неподалеку от границы с Финляндией, под Каменногорском опрокинулся бензовоз.

- Авария произошла около 6:30 утра на трассе Комсомольск-Приозерск, - сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Машина опрокинулась на бок в тот момент, когда она ехала по мосту через реку Вуокса. По неустановленной пока причине бензовоз лег на бок. Кабина «Вольво» оказалась смята при ударе об ограждения. Водитель машины погиб на месте – его травмы оказались слишком тяжелыми.

При аварии была повреждена и цистерна. Топливо из емкости стало стекать в реку. Пользователи соцсетей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пишут, что перед мостом есть крутой поворот, что вкупе с мокрой дорогой могло стать причиной смертельной аварии.

На месте ЧП работают все экстренные службы.