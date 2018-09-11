2018-09-11T15:10:46+03:00
Общество

В октябре начнут сажать деревья в будущем парке Героев-Пожарных

Новая зеленая зона появится в Купчино через год
Полина ЖУКОВА
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В новом парке на Софийской улице делают дорожки и площадки. Фото: Пресс-служба Комитета по благоустройству.В новом парке на Софийской улице делают дорожки и площадки. Фото: Пресс-служба Комитета по благоустройству.
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Заниматься строительством нового парка Героев-Пожарных в Петербурге начали еще весной. Сейчас в будущей зеленой зоне во Фрунзенском районе уже переложили теплосети и потихоньку завершают обустройство сетей наружного освещения. Председатель Комитета по благоустройству Владимир Рублевский побывал на месте строительства с инспекцией. Об этом сообщают в пресс-службе Комитета.

На неухоженной еще полгода назад территории между Южным шоссе и Бухарестской, Софийской и улицей Димитрова рабочие уже сделали разбивку и приступили к обустройству будущих дорожек парка и мест под площадки.

– На месте захламленной дикой территории уже просматриваются очертания будущего парка. Прежде чем начать «чистую» работу, с участка вывезли почти семьдесят тонн отходов, – рассказали в пресс-службе Комитета по благоустройству.

Ежедневно на месте будущего парка работают около 15 единиц спецтехники и 80 рабочих. Они продолжают заниматься созданием рельефа, а также делают ливневую канализацию, укрепляют пруды, готовят почву для газонов. Уже в октябре там начнут сажать первые деревья: к имеющейся зелени добавятся более 1700 хвойных и лиственных и более 5000 кустарников.

Важная работа предстоит специалистам с сохранившимся со времен ВОВ пулеметным ДОТом. Объект культурного наследия будут ремонтировать.

– Жители окружающих кварталов с нетерпением ждут появления современного общественного пространства. Здесь много новых домов, много детей – парк будет очень востребован. У проекта есть все шансы стать настоящим украшением этого места, – приводит пресс-служба Комитета слова Владимира Рублевского.

Кстати, в планах города также и преображение территории у Ивановского карьера.

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