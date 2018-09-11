МЧС: в Петербурге ожидаются дожди и штормовой ветер

11 Сент. 16:11 2018-09-11T16:11:50+03:00

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Северная столица очень скоро окажется во власти сильного ветра и дождей. Об ухудшении погоды в среду, 12 сентября, предупреждает горожан в Главном управлении МЧС по Петербургу.

Как прогнозируют специалисты в Северо-Западном Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в городе завтра пройдут дожди, и местами они будут сильные. Морально подготовиться петербуржцам придется не только к осадкам, но и к штормовому ветру. Порывы его будут достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах могут дойти и до 23 метров в секунду.

В МЧС призывают соблюдать осторожность, по возможности отказаться от прогулок в непогоду. И напоминают петербуржцам, что если во время ливня вы оказались на улице, лучше не пережидать дождь в подземных переходах, а укрыться в местах, расположенных выше уровня возможного подтопления. Если же сильнейший ливень застал вас за рулем автомобиля, то обязательно нужно его переждать и продолжать движение не стоит.

Рекомендуют горожанам также подготовиться к сильному ветру, убрав с балконов вещи, которые могут не выдержать порывов. Перед уходом на работу важно не забыть закрыть дома окна. А находясь на улице, лучше держаться стороной щитов, рекламных конструкций, шатких деревьев.