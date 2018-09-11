В Петербурге появятся тату-салоны и барбершопы от рэпера Тимати

11 Сент. 20:13 2018-09-11T20:16:52+03:00

Первое модное заведение в городе на Неве откроется уже в октябре

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В Северной столице откроются тату-салоны и барбершопы сети известного рэпера Тимати. Первая из модных точек заработает в городе на Неве под брендом 13byblackstar уже в октябре, сообщает РБК.

– Договор франшизы предусматривает, что сеть должна иметь эксклюзивный формат – в Петербурге будет не более трех салонов даже при полной загрузке. Зато по условиям договора город отдают одному франчайзи, – приводит РБК слова владельца франшизы Владимира Крюкова.

При этом проекты бренда 13byblackstar планируют открыть еще в 11 крупных городах страны. Пока всего две точки работают в Москве. В Северной столице первое заведение с тату-салоном и барбершопом откроется в центре города – на улице Маяковского. В одну такую точку вложили около 10 миллионов рублей. Окупаться эта площадка, по прогнозам владельцев, будет примерно год.

Отмечается также, что ценовая категория модной точки будет находиться в сегменте «средний плюс», а средняя стоимость стрижки для мужчин составит около 1800 рублей. Бренд 13byblackstar подумывает также и о проекте для женщин.