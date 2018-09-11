В Доме Бака в центре Петербурга нашли дореволюционную газету «Речь»

11 Сент. 20:55 2018-09-11T20:59:33+03:00

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Жильцы старинного дома на Кирочной улице в центре Петербурга, известного как Доходный дом инженера Бака, обнаружили настоящий привет из прошлого. А именно – номер общественно-политической газеты, которая выходила в начале XX века. О находке рассказали в паблике Дома Бака в соцсети.

– Рассматривая керамические панно, они нашли на обороте одного из них газету «Речь», которую издавал Бак. Контора помещалась в квартире 21. Газета использовалась как прокладка между опалубкой и заливкой, чтобы изразцы после затвердевания не приклеились к дереву и стали единой частью с ними, – говорится в сообщении группы дома ВКонтакте.

Кстати, Дом Бака в архитектурном стиле модерн уже давно стал неформальным памятником Петербурга. Его историю и исторический облик бережно охраняют нынешние жильцы. На странице в соцсети, посвященной историческому зданию, они буквально рассказывают о каждом кирпичике дома и делают новые открытия вместе с соседями XXI века.