2018-09-11T23:02:56+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге байкершу протащило под автобусом несколько метров

Елена МОЛОДКИНА
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Друг погибшей женщины помогал доставать ее из-под автобуса. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтактеДруг погибшей женщины помогал доставать ее из-под автобуса. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте
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Вечером 11 сентября случилось сразу несколько аварий с участием мотоциклистов в Санкт-Петербурге. Одного мотоциклиста сбили на улице Зайцева. Тот, к счастью, отделался небольшими синяками и ушибами. Другое ДТП, на Лагерном шоссе, закончилось трагически.

- В поселке Понтонный девушка на мотоцикле, двигаясь по Южной улице, упала под поворачивающий по направлению главной дороги налево с Лагерного шоссе автобус, - рассказывают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте.

Говорят, чтобы достать мотоциклистку из-под автобуса, его заднее колесо поднимали домкратом.

- Там два байкера было! Автобус входил в поворот, и они в него влетели, - пишет в соцсети Михаил Смирнов.

Говорят, парень-байкер кричал "Марина! Марина!" и сам помогал вытаскивать подругу из-под автобуса. Но девушку протащило под автобусом несколько метров, и "скорая помощь" только констатировала ее смерть.

По сообщении УГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за рулем мотоцикла была 39-летняя женщина. По предварительной информации, управляя мотоциклом "Кавасаки", она не справилась с управлением, упала на проезжую часть и попала под автобус 328 маршрута. Женщина погибла. Проводится проверка.

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