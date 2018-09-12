Нерпенок Вовчик сбежал от людей в Ладожское озеро

12 Сент. 08:37 2018-09-12T08:37:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне, 11 сентября, в воды Ладожского озера выпустили балтийскую нерпу, которую несколько месяцев выхаживали в приюте. Нерпенок Вовчик, найденный в июне нынешнего года в истощенном состоянии, вернулся в родные просторы.

- Это один из наших самых маленьких пациентов. При поступлении из Владимирского залива он весил как новорожденный нерп - всего 4,5 килограмма, - сообщают специалисты из «Фонда друзей балтийской нерпы».

Таким маленьким Вовчик, которого назвали по месту его нахождения, был из-за отсутствия пищи. Нерпенок оказался сильно истощенным. Меньше его были только Крошик и Паша – 4 и 4,3 килограмма соответственно.

За три месяца, проведенного в приюте, Вовчик отъелся до 16 килограммов, окреп, но так и не привык к людям, что очень хорошо. Последние недели он сам ползал по вольеру и пытался сбежать на волю. А как только специалисты привезли его на Ладогу, то тут же скрылся в водах озера, даже не обернувшись на своих спасителей.

Напомним, что другой нерпенок – Крошик, так привык к людям, что трижды возвращался в центр спасения, где его, в итоге, решили и оставить.