2018-09-12T08:37:23+03:00
Общество

Нерпенок Вовчик сбежал от людей в Ладожское озеро

Окрепший найденыш стремительно скрылся в воде от своих спасителей
Петр КИБЕР
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Нерпенок Вовчик отправился в дикую природу Ладожского озера. Фото: vk.com/sealrescueНерпенок Вовчик отправился в дикую природу Ладожского озера. Фото: vk.com/sealrescue
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Накануне, 11 сентября, в воды Ладожского озера выпустили балтийскую нерпу, которую несколько месяцев выхаживали в приюте. Нерпенок Вовчик, найденный в июне нынешнего года в истощенном состоянии, вернулся в родные просторы.

- Это один из наших самых маленьких пациентов. При поступлении из Владимирского залива он весил как новорожденный нерп - всего 4,5 килограмма, - сообщают специалисты из «Фонда друзей балтийской нерпы».

Таким маленьким Вовчик, которого назвали по месту его нахождения, был из-за отсутствия пищи. Нерпенок оказался сильно истощенным. Меньше его были только Крошик и Паша – 4 и 4,3 килограмма соответственно.

За три месяца, проведенного в приюте, Вовчик отъелся до 16 килограммов, окреп, но так и не привык к людям, что очень хорошо. Последние недели он сам ползал по вольеру и пытался сбежать на волю. А как только специалисты привезли его на Ладогу, то тут же скрылся в водах озера, даже не обернувшись на своих спасителей.

Напомним, что другой нерпенок – Крошик, так привык к людям, что трижды возвращался в центр спасения, где его, в итоге, решили и оставить.

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