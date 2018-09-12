Lada осталась самой популярной маркой машины в Петербурге

12 Сент. 09:38 2018-09-12T09:38:25+03:00

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Несмотря на засилье иномарок на улицах, самой «любимой» маркой автомобиля в Петербурге остается отечественная Lada. В процентном соотношении классических «Жигулей» и их современных потомков пока еще больше, чем машин любого из зарубежных производителей.

- На долю ВАЗа приходится около 16 процентов, что в количественном выражении составляет 271,2 тысячи единиц, - сообщает агентство «Автостат».

Второй по популярности маркой стал Volkswagen – 7 процентов, или 120 с небольшим тысячи штук. На третьем месте стоит Ford, у моделей этой марки в Петербурге больше 107 тысяч владельцев, что составляет 6 процентов от общего числа. И уже дальше идут корейские Kia и Hyundai, которые со своими бестселлерами Rio и Solaris в последнее время бьют рекорды продаж.

Однако если взять статистический расклад по моделям, то здесь лидером будет Ford Focus, автомобилей всех поколений в Северной столице больше 50 тысяч, а за ним следуют Hyundai Solaris и Volkswagen Polo.

Войти в пятерку популярных ни одной модели Lada не удалось.