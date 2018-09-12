2018-09-12T09:38:25+03:00
Авто

Lada осталась самой популярной маркой машины в Петербурге

Эксперты подсчитали, сколько и каких автомобилей имеют во владении горожане
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Lada остается самой популярной маркой авто в Петербурге.Lada остается самой популярной маркой авто в Петербурге.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Несмотря на засилье иномарок на улицах, самой «любимой» маркой автомобиля в Петербурге остается отечественная Lada. В процентном соотношении классических «Жигулей» и их современных потомков пока еще больше, чем машин любого из зарубежных производителей.

- На долю ВАЗа приходится около 16 процентов, что в количественном выражении составляет 271,2 тысячи единиц, - сообщает агентство «Автостат».

Второй по популярности маркой стал Volkswagen – 7 процентов, или 120 с небольшим тысячи штук. На третьем месте стоит Ford, у моделей этой марки в Петербурге больше 107 тысяч владельцев, что составляет 6 процентов от общего числа. И уже дальше идут корейские Kia и Hyundai, которые со своими бестселлерами Rio и Solaris в последнее время бьют рекорды продаж.

Однако если взять статистический расклад по моделям, то здесь лидером будет Ford Focus, автомобилей всех поколений в Северной столице больше 50 тысяч, а за ним следуют Hyundai Solaris и Volkswagen Polo.

Войти в пятерку популярных ни одной модели Lada не удалось.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры